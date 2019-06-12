FİNANS

Dassault Systemes ABD'li Medidata’yı 5.8 milyar dolara alıyor

FİNANS HABERLERİ  | 12.06.2019 10:31 | Son Güncelleme

Deniz Kılınç / İstanbul, 12 Haziran (DHA)

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