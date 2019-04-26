Debenhams 22 mağazasını kapatacak

LONDRA (AA) - İngiltere’nin önde gelen perakende giyim şirketlerinden Debenhams, ülke genelinde 22 mağazasının kapatılmasına karar verildiğini duyurdu.

Debenhams’ten yapılan açıklamada İngiltere genelinde 22 mağazanın kapatılacağı ve toplam bin 200 çalışanın işten çıkarılacağı bildirildi.

Konuya ilişkin olarak Debenhams Üst Yöneticisi Terry Duddy, “Debenhams’ın net bir stratejisi ve parlak bir geleceği var fakat işlerin geliştirilmesi için grubun mağaza portföyünün ve bilanço tablosunun yeniden yapılandırılması gerekiyor.” ifadelerini kullandı.

Mağazaların kapatılmasının ardından Debenhams'in ülke genelinde 116 mağazası kalmış olacak.

Debenhams mart ayı sonuna kadarki son 26 haftalık dönemde mağaza satışlarının yüzde 7,4 seviyesinde azaldığını duyurmuştu.

İngiliz perakende zinciri geçen ay mali sıkıntıların aşılması için kreditörlerle 200 milyon sterlinlik finansman desteği alınması için anlaşmaya varmıştı.

