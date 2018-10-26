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DEDAŞ: Mardin'de ÇKS kaydı olmayan çiftçiye elektrik verilmeyecek 

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 15:12 | Son Güncelleme

DİYARBAKIR başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 kente elektrik enerjisi sağlayan Dicle Elektrik A.Ş., Mardin'de Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olmayanlara gelecek dönem tarımsal sulama amacıyla elektrik enerjisi verilmeyeceğini duyurdu.

DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR başta olmak üzere Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki 6 kente elektrik enerjisi sağlayan Dicle Elektrik A.Ş., Mardin'de Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olmayanlara gelecek dönem tarımsal sulama amacıyla elektrik enerjisi verilmeyeceğini duyurdu.
DEDAŞ Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, Mardin'de ÇKS kaydı olmayan çiftçilere tarımsal amaçlı sulama için elektrik enerjisi verilmeyeceği belirtildi. Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Çiftçilerin kayıt altına alındığı tarımsal veri tabanı olan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS), Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından ülke genelinde üretilen tarımsal ürünlerin takip edilerek tarım politikalarının oluşturulabilmesi için hayata geçirildi. Devlet desteği alan çiftçilerin tamamının kayıt zorunluluğu bulunan sisteme halen 2,5 milyonun üzerinde çiftçi kayıtlı bulunuyor. Ancak Dicle Elektrik, sorumluluk bölgesindeki Mardin'de ÇKS'ye kayıtlı olmayan çok sayıda çiftçinin bulunduğunu, üstelik bunlardan kuyular vasıtasıyla tarımsal sulama yapanlarının neredeyse tamamına yakın kısmının kayıt dışı elektrik kullandığını belirledi. Enerji şirketi, özellikle tarımsal sulama sezonunda diğer tüketicilerin enerji kalitesini düşüren kayıt dışı kullanıma tamamen 'dur' demek için harekete geçti. Dicle Elektrik, aldığı karar gereği Mardin genelinde ÇKS kaydı olmayan kullanıcılara artık elektrik enerjisi vermeyecek. Şirket bu uygulamaya gerekçe olarak, 'Başvuru yapılan alan için tarımsal sulamada elektrik kullanan çiftçilerden abone numarasını gösterir son bir ay içinde alınmış belge istenir' şeklindeki Çiftçi Kayıt Sistemi Yönetmeliği'nin 7'nci maddesini gösteriyor."
DEDAŞ'ın çiftçiye yönelik her türlü kolaylığı sağladığı belirtilen açıklamada, "Şirketimiz, özelleştirmeden bu yana bölgede çiftçisine en uygun tarifeden enerji verilmesi, ödeme kolaylığı dahil olmak üzere her türlü desteği sağlamıştır, sağlamaya da devam edecektir. Ancak, yaptığımız saha taramaları ve teknolojik takip sonunda ÇKS kaydı olmayan kullanıcıların ekseriyet tarımsal sulamada kaçak elektrik kullandıkları belirlenmiştir. Bu sebeple ÇKS kaydı olmayan kullanıcılara önümüzdeki tarımsal sulama döneminde elektrik enerjisi verilmeyeceği gibi hiçbir şekilde indirim ve ödeme kolaylığı tanınmayacaktır. Enerji bağlantısı olanların ise enerjileri kesilecektir" ifadelerine yer verildi.

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