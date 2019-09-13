FİNANS

Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2019 14:55 | Son Güncelleme

Murat Dedeman’ın Temmuz ayında âni vefatı üzerine Dedeman Holding ve Dedeman Madencilik Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Rıfat Dedeman getirilirken, Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş.

Dedeman Grubu’nda 3. Kuşak işbaşında

İstanbul, 13 Eylül (DHA) - Murat Dedeman’ın Temmuz ayında âni vefatı üzerine Dedeman Holding ve Dedeman Madencilik Yönetim Kurulu Başkanlığı’na Rıfat Dedeman getirilirken, Dedeman Turizm Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de Banu Dedeman üstlendi.
Temeli 1918 yılında ailenin kurucu lideri Mehmet Kemal Dedeman tarafından Kayseri Kapalıçarşı'da atılmış olan Dedeman Grubu, Mehmet Kemal Bey’den sonra oğlu Murat Dedeman’ın yönetiminde büyüyerek gelişmişti. Grup şimdi üçüncü kuşak Dedeman kardeşlerin yönetiminde başarılı yükselişini sürdürüyor.
Dedeman Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirilen Rıfat Dedeman, bu görevinin yanı sıra Dedeman Madencilik Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı da yürütecek.
Konuyla ilgili açıklama yapan Rıfat Dedeman, “Geçmişten bugüne getirdiğimiz Dedeman Grubu kültür ve değerlerini, geleneklerimize sadık kalarak, aynı inanç ve kararlılıkla yarınlara taşımaya devam edeceğiz. Bu anlayış doğrultusunda, yönetim kurullarımızı yeniden yapılandırdık. 2000’e yakın çalışanımız ve paydaşlarımızla birlikte, güçlü bir aile olarak hayallerimizi gerçekleştirecek cesaret, kararlılık ve gayret içerisinde faaliyetlerimizi sürdüreceğiz” dedi.
Rıfat Dedeman açıklamalarını şöyle sürdürdü: “Dedeman Madencilik olarak ise, çağdaş işletmelerde çevreye saygılı Ar-Ge ve üretim felsefemizi koruyarak, nitelikli iş gücümüz ile birlikte ülke ekonomisine katkıda bulunmaya devam edeceğiz.”
Dedeman Turizm Yatırımları A.Ş.’nin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini üstlenen Banu Dedeman, “Dedeman Otelleri’nin bugün geldiği nokta hem aile olarak bizim hem de ülkemiz turizm sektörü için gurur kaynağıdır. Hedefimiz bundan böyle verimlilik içinde büyüme ve yaygın hizmet ağını genişletme olacaktır” dedi. (Fotoğraflı)

Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı Tıp tarihine geçecek operasyon! Bağırsaktan cinsel organ yapıldı
SunExpress kış uçuş programını açıkladıSunExpress kış uçuş programını açıkladı
Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalıTrakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

TEM'deki kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Hamile kadına dehşeti yaşatan magandaların baklavacı dükkanları kapanmaya başladı

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Resmen duyurdular! Yüzde 22 indirim

Pegasus dev şirketi satıyor

Pegasus dev şirketi satıyor

Rusya'dan 'dolar' hamlesi! 2020'den itibaren...

Rusya'dan 'dolar' hamlesi! 2020'den itibaren...

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
SunExpress kış uçuş programını açıkladı

SunExpress kış uçuş programını açıkladı

Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı

Trakya Birlik: Yerli üretim bitene kadar ayçiçeği ithalatı yapılmamalı

Lincoln Electric Türkiye’den endüstriyel kaynak uygulama makinesi

Lincoln Electric Türkiye’den endüstriyel kaynak uygulama makinesi

Son dakika! Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi

Türk Eximbank kredi faiz oranlarını indirdi

3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi (2)

3 bin KOBİ'ye 'İşimi yönetebiliyorum' eğitimi (2)

5G kullanımı 6 yılda yüzde 13 olacak: 3G tarih oluyor

5G kullanımı 6 yılda yüzde 13 olacak: 3G tarih oluyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.