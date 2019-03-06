“DeFacto, Ukrayna pazarına güveniyor”

DeFacto’nun Operasyon ve Genişlemeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serdar Ersoy, marka olarak yurtdışındaki yatırımlara devam ettiklerini belirtti ve “Ulaşılabilir modada global bir marka olmak üzerine kurulu bir stratejimiz var ve bu doğrultuda son iki yılda yurtdışındaki yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Özellikle yeni gelişen pazarlarda hızla büyüyoruz. Erişilebilir ve uygun fiyatlı hazır giyim markası olmanın avantajını kullanmaya çalışıyoruz. Bu sebeple genellikle yüksek harcanabilir gelir artışına ve genç nüfusa sahip yeni gelişen pazarları hedefliyoruz” dedi.

“GELECEKTE DÜNYANIN HER YERİNDE OLMAK İSTİYORUZ”

Yurtdışında mağaza yatırımlarına globalleşme adına büyük önem verdiklerini vurgulayan Ersoy, “İlk yurtdışı mağazamızı 2012’de Kazakistan’da açtık. O günden bu yana yurtdışı açılımımızı arttırarak sürdürdük. Bugün Türkiye ile birlikte 30 ülkede 500’ün üzerinde mağazamız var. Gelecekte dünyanın her yerinde olmak istiyoruz. Ayrıca mağazalarımızın verimliliğini yükseltmeye yönelik çalışmalar yapıyoruz. Şu anda bazı mağazalarımızda yaklaşık 900 metrekare olan satış alanımızı büyüterek yaklaşık bin 100 metrekareye, zamanla ise bin 500 metrekareye ulaştırmayı hedefliyoruz” dedi.

Ukrayna’daki perakende sektörünün potansiyeline de değinen Ersoy, “Küresel piyasalardaki dalgalanmalara karşın Ukrayna pazarı dinamizmini koruyor. İç pazardaki tüketici talebi artmaya devam ettiğini gözlemliyoruz. Tüketici güveninde ve hane gelirlerinde giderek yaşanan artış, hanelerin tüketiminin yükselmesini sağlıyor. Bu potansiyelden yola çıkarak bu ülkedeki ilk mağazamızı geçtiğimiz yıl içinde hizmete açtık. Bugün iki tane mağazamız var. Tüketicilerimiz, giyim, aksesuar ve kozmetik ile ilgili tüm ihtiyaçlarını aynı anda yeni mağazamızdan sağlayabiliyor. Farklı kategorideki zengin ve kaliteli ürün seçeneklerimizle moda tutkunlarının tüm beklentilerini karşılayabiliyoruz” ifadelerini kullandı.