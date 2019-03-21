FİNANS

Defne Pelet Hatay‘ın defnelerini enerjiye dönüştürüyor

FİNANS HABERLERİ  | 21.03.2019 11:43 | Son Güncelleme

Hataylı girişimci Ayşegül Abacı’nın kurduğu Defne Pelet, hammadde olarak Hatay‘ın sahip olduğu defne ağacı potansiyelini değerlendirerek defne ağacı talaşından biyokütle enerjisi üretiyor.

Defne Pelet Hatay‘ın defnelerini enerjiye dönüştürüyor

İstanbul, 21 Mart (DHA) - Hataylı girişimci Ayşegül Abacı’nın kurduğu Defne Pelet, hammadde olarak Hatay‘ın sahip olduğu defne ağacı potansiyelini değerlendirerek defne ağacı talaşından biyokütle enerjisi üretiyor.
Çevre dostu ve yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Defne Pelet, doğalgaz ve kömürden çok daha ucuz, yüksek kalorili ve yüzde 50 tasarruf sağlayan yakıt üreterek ekonomiye katma değer sağlıyor.
Hatay‘da yaygın olarak bulunan defne ormanlarındaki atıkları yüksek sıcaklık ve basınç altında presleyerek kalorisi yüksek, çevre dostu, temiz ve güvenli biyokütle enerjisine dönüştüren Defne Pelet, uygun atık konumunda bulunan defne atıklarından yenilenebilir enerji üretiyor. Defne Pelet, ekonomiye katma değer sağlayan bir kuruluş olarak faaliyet göstererek yalnızca yüzde 1.0 atık oranı ile yüksek kalorili yakıt üretiyor.

Doğalgaz ve kömürden çok daha ucuz

Defne Pelet‘in Kurucusu Ayşegül Abacı, ağaçlardan dökülen dallar, yapraklar ve kuru çalılar gibi orman atıklarını talaş haline getirip yüksek ısı ve basınç işlenmesiyle peletin elde edildiğini belirterek, yenilenebilir enerji olması, zararlı gaz çıkışının azalması nedeniyle hava kirliliği yaratmaması ve nakliyesi ile kullanımının kolay olması nedeniyle değerli ve çevreci bir enerji hammaddesi olduğunu belirtti. Peletin doğalgaza oranla yüzde 20 Defne Pelet Hatay‘ın defnelerini enerjiye dönüştürüyorDefne Pelet Hatay‘ın defnelerini enerjiye dönüştürüyorDefne Pelet Hatay‘ın defnelerini enerjiye dönüştürüyor

800 bin takipçisi vardı! İşkenceden tutuklandı800 bin takipçisi vardı! İşkenceden tutuklandı
THY Genel Müdürü Ekşi: Boeing 737 Max tipi uçaklarda yazılım hatası görülüyorTHY Genel Müdürü Ekşi: Boeing 737 Max tipi uçaklarda yazılım hatası görülüyor
TOGEMDER’in organize ettiği "Cemre Çarşısı" 29 Mart'ta başlıyorTOGEMDER’in organize ettiği "Cemre Çarşısı" 29 Mart'ta başlıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Sabah alışkanlığı bu sabah sonu oldu!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Müjdeli haber gece yarısı geldi!

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

Beklenen karar açıklandı! Dolar sert düştü

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

THY'den o haber ile ilgili flaş açıklama!

O hesaplarla ilgili flaş açıklama! Yükseltildi

O hesaplarla ilgili flaş açıklama! Yükseltildi

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Economist'ten kritik Türkiye yazısı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Borsada işlem hacmi sıralaması

Borsada işlem hacmi sıralaması

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Müjde! Kredi ve kredi kartları...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
THY Genel Müdürü Ekşi: Boeing 737 Max tipi uçaklarda yazılım hatası görülüyor

THY Genel Müdürü Ekşi: Boeing 737 Max tipi uçaklarda yazılım hatası görülüyor

TOGEMDER’in organize ettiği "Cemre Çarşısı" 29 Mart'ta başlıyor

TOGEMDER’in organize ettiği "Cemre Çarşısı" 29 Mart'ta başlıyor

AGCO, yeni ve ödüllü ürünlerini çiftçilerle buluşturdu

AGCO, yeni ve ödüllü ürünlerini çiftçilerle buluşturdu

İnşaat maliyet endeksi Ocak’ta yıllık yüzde 27.54 arttı (2)

İnşaat maliyet endeksi Ocak’ta yıllık yüzde 27.54 arttı (2)

Tüketici güven endeksi Mart’ta yüzde 2.9 artışla 59.4 oldu

Tüketici güven endeksi Mart’ta yüzde 2.9 artışla 59.4 oldu

Çimsa Cemex’in fabrikasını 180 milyon dolara satın alıyor

Çimsa Cemex’in fabrikasını 180 milyon dolara satın alıyor

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.