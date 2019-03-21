Defne Pelet Hatay‘ın defnelerini enerjiye dönüştürüyor

İstanbul, 21 Mart (DHA) - Hataylı girişimci Ayşegül Abacı’nın kurduğu Defne Pelet, hammadde olarak Hatay‘ın sahip olduğu defne ağacı potansiyelini değerlendirerek defne ağacı talaşından biyokütle enerjisi üretiyor.

Çevre dostu ve yenilenebilir enerji sektöründe faaliyet gösteren Defne Pelet, doğalgaz ve kömürden çok daha ucuz, yüksek kalorili ve yüzde 50 tasarruf sağlayan yakıt üreterek ekonomiye katma değer sağlıyor.

Hatay‘da yaygın olarak bulunan defne ormanlarındaki atıkları yüksek sıcaklık ve basınç altında presleyerek kalorisi yüksek, çevre dostu, temiz ve güvenli biyokütle enerjisine dönüştüren Defne Pelet, uygun atık konumunda bulunan defne atıklarından yenilenebilir enerji üretiyor. Defne Pelet, ekonomiye katma değer sağlayan bir kuruluş olarak faaliyet göstererek yalnızca yüzde 1.0 atık oranı ile yüksek kalorili yakıt üretiyor.

Doğalgaz ve kömürden çok daha ucuz

Defne Pelet‘in Kurucusu Ayşegül Abacı, ağaçlardan dökülen dallar, yapraklar ve kuru çalılar gibi orman atıklarını talaş haline getirip yüksek ısı ve basınç işlenmesiyle peletin elde edildiğini belirterek, yenilenebilir enerji olması, zararlı gaz çıkışının azalması nedeniyle hava kirliliği yaratmaması ve nakliyesi ile kullanımının kolay olması nedeniyle değerli ve çevreci bir enerji hammaddesi olduğunu belirtti. Peletin doğalgaza oranla yüzde 20

