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"Değerini verebilecek birini bulabilirsek, her firma satılabilir"

FİNANS HABERLERİ  | 19.07.2018 11:39 | Son Güncelleme

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal: - "(Eski Boydak Holding yöneticilerinin hisselerinin müsadere kararı) Sonuçta bunların hepsi birer ticari meta. Satılabilir mi, evet. Eğer değerini verebilecek birini bulabilirsek, buradaki her firma satılabilir" - "Bir takvim söylemek kolay değil ama genel olarak satmayı planladığımız firmalarda şunu arıyoruz, ekonomik devamlılığında bir tehlike söz konusuysa satış gündeme gelebiliyor. Ancak bugün Boydak'ta böyle bir sorun yok, Aydınlı'da yok, Hasırcı'da, Işık Ahşap'ta yok. Hakeza diğer gruplarda da yok" - "Geride kalan 2 yıla baktığımızda, firmaları toplam olarak yüzde 12 seviyesinde aktif olarak büyüttük. Özellikle büyük 16-17 firmada kayyum arkadaşlar çok ciddi başarılar elde etti" - "Geriye giden hemen hemen hiçbir firmamız yok. Boydak yüzde 35 büyüdü, Aydınlı yüzde 37 büyüdü. Naksan, geldiğimizde yerlerde bir firmaydı, bugün 3 bin 500 civarında personeli var"

GAZİANTEP (AA) - KEREM KOCALAR - Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski Boydak Holding yöneticilerinin, holding ve şirketlerde bulunan hisselerinin müsaderesi (el koyma) kararına ilişkin, "Sonuçta bunların hepsi birer ticari meta. Satılabilir mi? Evet. Eğer değerini verebilecek birini bulabilirsek, buradaki her firma satılabilir." dedi.

Gülal, AA muhabirinin eski Boydak Holding yöneticilerinin, mahkemece holding ve bağlı şirketlerindeki hisselerinin müsaderesine karar verilmesine ilişkin sorularını yanıtladı.

Kararının kendileri için sürpriz olmadığını anlatan Gülal, mahkemenin kararının kendileri açısından mülkiyet sorununu ortadan kaldırdığını söyledi.

Gülal, kararla birlikte artık kendilerinin devletin malına hizmet eder hale geldiklerine işaret ederek, "Sonuçta bunların hepsi birer ticari meta. Satılabilir mi? Evet. Eğer değerini verebilecek birini bulabilirsek, buradaki her firma satılabilir." diye konuştu.

Satışla ilgili herhangi bir takvim belirlenip belirlenmediğine ilişkin soru üzerine de Gülal, "Bir takvim söylemek kolay değil ama genel olarak satmayı planladığımız firmalarda şunu arıyoruz, ekonomik devamlılığında bir tehlike söz konusuysa satış gündeme gelebiliyor. Ancak bugün Boydak'ta böyle bir sorun yok, Aydınlı'da yok, Hasırcı'da, Işık Ahşap'ta yok. Hakeza diğer gruplarda da yok. Dolayısıyla ekonomik devamlılıklarıyla ilgili bir tehlike olmadığından aman aman satalım diye bir kaygımız yok." ifadelerini kullandı.

- "Yüzde 12 seviyesinde aktif olarak büyüttük"

Türkiye'nin farklı bölgelerindeki şirketleri yöneten kayyumların performanslarını da değerlendiren Gülal, TMSF olarak söz konusu şirketlere milli bir servet olarak baktıklarını kaydetti.

Gülal, bu firmalarda herhangi bir "irtifa" kaybı yaşanmasını istemediklerine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu firmalar yaşayacak, büyüyecek, istihdam sağlamaya ve katma değer üretmeye devam edecek. Geride kalan 2 yıla baktığımızda, firmaları toplam olarak yüzde 12 seviyesinde aktif olarak büyüttük. Özellikle büyük 16-17 firmada kayyum arkadaşlar çok ciddi başarılar elde etti. Geriye giden hemen hemen hiçbir firmamız yok. Boydak yüzde 35 büyüdü, Aydınlı yüzde 37 büyüdü. Naksan, geldiğimizde yerlerde bir firmaydı, bugün 3 bin 500 civarında personeli var. Herhangi bir işçimizin de alacağı yok. Dolayısıyla firmalar TMSF bünyesinde büyüdüler."

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boydak fetö Muhiddin Gülal tmsf

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