FİNANS

Değirmen sektöründen "Türk Lirası'yla ticaret" kararı

FİNANS HABERLERİ  | 18.08.2018 13:07 | Son Güncelleme

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği Başkanı Zeki Demirtaşoğlu: - "Dernek üyelerimiz Türkiye ile karşılıklı ticaret anlaşması olan ülkelerle yapacakları ticareti sadece Türk Lirası üzerinden gerçekleştirmeyi, asla avro ve dolar kullanmamayı taahhüt etmektedir" - "Şahsi hesabımdaki 22 bin 491 doları Türk Lirası'na çevirdim. Yönetim kurulu üyelerimiz de toplamda 2 milyon 618 bin dolar ve 174 bin 500 avroyu hiç düşünmeden TL'ye çevirdi. Diğer üyelerimize de dövizlerini bozdurmaları için genelgemizi gönderdik"

ENES DURAN - Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Dernek üyelerimiz Türkiye ile karşılıklı ticaret anlaşması olan ülkelerle yapacakları ticareti sadece Türk Lirası üzerinden gerçekleştirmeyi, asla avro ve dolar kullanmamayı taahhüt etmektedir." dedi.

Demirtaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek üyelerinin yıllık yaklaşık 1 milyar 350 milyon dolarlık ihracat yaptığını, Türkiye'nin değirmen makineleri üretiminde dünyada birinci sırada olduğunu söyledi.

Dernek üyesi 55 firmanın, üretimlerinin yaklaşık yüzde 95'ini ihraç ettiğini belirten Demirtaşoğlu, sektör temsilcilerinin, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı tavır ve yaptırım kararı karşısında devletinin ve milletinin yanında mücadele edeceğini vurguladı.

Demirtaşoğlu, ABD'nin aldığı kararların hukuksuz olduğunu ve kabul edilemeyeceğini ifade ederek, "Uluslararası arenada ekonomisi güçlü bir Türkiye istemeyenler, Türk milletinin iradesini yıkamayacaklar. Dernek üyelerimiz Türkiye ile karşılıklı ticaret anlaşması olan ülkelerle yapacakları ticareti sadece TL üzerinden gerçekleştirmeyi, asla avro ve dolar kullanmamayı taahhüt etmektedir. Hiçbir güç Türk milletine boyun eğdiremeyecek, ekonomik savaşı kazanan Türk milleti olacaktır." diye konuştu.

Dolar ve avroda yükselişin olduğu süreçte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Dövizinizi TL'ye çevirin." çağrısını desteklediklerine işaret eden Demirtaşoğlu, ekonomik manipülasyonlarla Türk milletine düşmanca davrananların emellerine ulaşamayacağını dile getirdi.

Demirtaşoğlu, sadece dernek olarak değil, üyelerin bireysel olarak da TL'ye destek verdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ben şahsi hesabımdaki 22 bin 491 doları TL'ye çevirdim. Yönetim kurulu üyelerimiz de toplamda 2 milyon 618 bin dolar ve 174 bin 500 avroyu hiç düşünmeden Türk Lirası'na çevirdi. Diğer üyelerimize de dövizlerini bozdurmaları için genelgemizi gönderdik. Dolar ve avrodaki düşüşün devam edeceğine inanıyoruz."

- "ABD'li firmalarla reklam vermeyeceğiz"

Tepkilerin sadece döviz bozdurarak değil, çok yönlü boykot uygulayarak da yapılabileceğini belirten Demirtaşoğlu, dernek olarak sosyal medyada başlatılan "#ABDyeReklamVerme" kampanyasına katıldıklarını ve ABD merkezli firmalara reklam vermeyeceklerini söyledi.

Demirtaşoğlu, bu kapsamda kendisinin ve üyelerine ait şahsi şirketlerinin çalıştığı ABD merkezli "Sosland" firmasının aylık düzenli olarak çıkardığı "World Grain" dergisiyle sözleşmelerini de iptal ettirdiklerini bildirdi.

ABD'nin aldığı tavır ve yaptırımlar karşısında birçok ülkenin Türkiye'nin yanında yer aldığını anımsatan Demirtaşoğlu, "Katar'ın Türkiye'ye 15 milyar dolarlık yatırım yapma kararı ve Çin’in 'Güçlerimizi birleştirelim' çağrısı bizi sevindirdi. Bu, Türkiye'nin dünya çapında ne kadar güçlü bir ülke olduğunun kanıtıdır." dedi.

PARTNERNormal bir kedinin 5 katı! İşte Taci...Normal bir kedinin 5 katı! İşte Taci...
Antalya'da istihdamda yüzde 13.9 artışAntalya'da istihdamda yüzde 13.9 artış
Profesörün 'doları TL'ye dönüştürün' çağrısına, Ürdün ve Irak'tan destekProfesörün 'doları TL'ye dönüştürün' çağrısına, Ürdün ve Irak'tan destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği DESMÜD döviz Türk Lirası Zeki Demirtaşoğlu

En Çok Okunan Haberler

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

'ABD' tepkisi! 'Büyükelçilik inşaatını durdurun'

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

ABD Savunma Bakanı Mattis'ten Münbiç açıklaması: Türk ve Amerikan askerleri...

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Hükümetten ekonomiye büyük destek! Altın paketler

Varlık barışı düzenlemesinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Varlık barışı düzenlemesinde değişiklik! Resmi Gazete'de yayımlandı

Tatilcilerden 2 milyar liralık gelir beklentisi

Tatilcilerden 2 milyar liralık gelir beklentisi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan ilave tedbirler

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Bayram tatiline rastlayan emekli ödemeleri erkene alındı

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Katar, Türkiye'ye 15 milyar dolar yatırım yapacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'dan ABD mallarına boykot

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

Bakan Berat Albayrak Twitter'dan duyurdu: Bu geceden itibaren aksiyon planımızı uygulamaya başladık

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

IMF Başekonomisti'nden Trump'ın yaptırım kararları ile ilgili çarpıcı açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
TİM ve bağlık birliklerin parasal kaynaklarını ihracatçılar kullanabilecek

TİM ve bağlık birliklerin parasal kaynaklarını ihracatçılar kullanabilecek

Antalya'da istihdamda yüzde 13.9 artış

Antalya'da istihdamda yüzde 13.9 artış

Profesörün 'doları TL'ye dönüştürün' çağrısına, Ürdün ve Irak'tan destek

Profesörün 'doları TL'ye dönüştürün' çağrısına, Ürdün ve Irak'tan destek

Ahmet Eke: Hedefimiz 2021’de Capital 500 araştırmasında ilk 15’in içinde olmak

Ahmet Eke: Hedefimiz 2021’de Capital 500 araştırmasında ilk 15’in içinde olmak

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut oldu

TEKNOSA'nın yeni ürünü Preo'da cazip avantajlar

TEKNOSA'nın yeni ürünü Preo'da cazip avantajlar

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.