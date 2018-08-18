Demirtaşoğlu, ABD'nin aldığı kararların hukuksuz olduğunu ve kabul edilemeyeceğini ifade ederek, "Uluslararası arenada ekonomisi güçlü bir Türkiye istemeyenler, Türk milletinin iradesini yıkamayacaklar. Dernek üyelerimiz Türkiye ile karşılıklı ticaret anlaşması olan ülkelerle yapacakları ticareti sadece TL üzerinden gerçekleştirmeyi, asla avro ve dolar kullanmamayı taahhüt etmektedir. Hiçbir güç Türk milletine boyun eğdiremeyecek, ekonomik savaşı kazanan Türk milleti olacaktır." diye konuştu.

Dernek üyesi 55 firmanın, üretimlerinin yaklaşık yüzde 95'ini ihraç ettiğini belirten Demirtaşoğlu, sektör temsilcilerinin, ABD'nin Türkiye'ye karşı aldığı tavır ve yaptırım kararı karşısında devletinin ve milletinin yanında mücadele edeceğini vurguladı.

Demirtaşoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dernek üyelerinin yıllık yaklaşık 1 milyar 350 milyon dolarlık ihracat yaptığını, Türkiye'nin değirmen makineleri üretiminde dünyada birinci sırada olduğunu söyledi.

ENES DURAN - Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, "Dernek üyelerimiz Türkiye ile karşılıklı ticaret anlaşması olan ülkelerle yapacakları ticareti sadece Türk Lirası üzerinden gerçekleştirmeyi, asla avro ve dolar kullanmamayı taahhüt etmektedir." dedi.

Dolar ve avroda yükselişin olduğu süreçte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı "Dövizinizi TL'ye çevirin." çağrısını desteklediklerine işaret eden Demirtaşoğlu, ekonomik manipülasyonlarla Türk milletine düşmanca davrananların emellerine ulaşamayacağını dile getirdi.

Demirtaşoğlu, sadece dernek olarak değil, üyelerin bireysel olarak da TL'ye destek verdiklerine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Ben şahsi hesabımdaki 22 bin 491 doları TL'ye çevirdim. Yönetim kurulu üyelerimiz de toplamda 2 milyon 618 bin dolar ve 174 bin 500 avroyu hiç düşünmeden Türk Lirası'na çevirdi. Diğer üyelerimize de dövizlerini bozdurmaları için genelgemizi gönderdik. Dolar ve avrodaki düşüşün devam edeceğine inanıyoruz."

- "ABD'li firmalarla reklam vermeyeceğiz"

Tepkilerin sadece döviz bozdurarak değil, çok yönlü boykot uygulayarak da yapılabileceğini belirten Demirtaşoğlu, dernek olarak sosyal medyada başlatılan "#ABDyeReklamVerme" kampanyasına katıldıklarını ve ABD merkezli firmalara reklam vermeyeceklerini söyledi.