FİNANS

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneğinden Varank'a ziyaret

FİNANS HABERLERİ  | 08.10.2019 19:29 | Son Güncelleme

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneğinden Varank'a ziyaret

Değirmen ve Sektör Makineleri Üreticileri Derneği (DESMÜD) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Demirtaşoğlu, beraberindeki heyetle Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ı ziyaret ettiklerini bildirdi.

Demirtaşoğlu, yazılı açıklamasında, ziyarette Bakan Varank'a, DESMÜD'ün faaliyetleri ve değirmen makineleri sektörü hakkında bilgi verdiklerini belirtti.

Görüşmede DESMÜD'ün ülke ekonomisine ve ihracatına sağladığı katkılardan bahsettiklerini vurgulayan Demirtaşoğlu, değirmen makineleri sektörünün katma değerine dikkat çektiklerini aktardı.

Demirtaşoğlu, Ar-Ge ve inovasyona yapılan yatırımlar sayesinde firmaların ileri teknoloji üreten ülkelerle rekabet edebilir duruma geldiğinin altını çizerek, her yıl yüksek büyüme ve ihracat rakamları yakaladıklarını kaydetti.

Değirmen makineleri sektörünün, nitelikli işgücü sorununu çözmek için DESMÜD ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında geçen yıl imzaladıklarını protokolü hatırlatan Demirtaşoğlu, derneklerinin geleceğe yönelik projeleri konusunda Bakan Varank'tan destek beklediklerini de ifade etti.

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Anahtar Kelimeler:
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ziyaret

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