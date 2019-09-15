Değirmenciler ekmeğini ihracattan çıkardı

Türkiye'den ocak-haziran döneminde 144 ülkeye değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin ve buğday gluteni ihracatına imza atıldı. En fazla ihracat yapılan ülke 221 milyon 737 bin dolar ile Irak oldu. Bu rakam, toplam ihracatın yüzde 34'ünü oluşturdu.

Bu fasıldaki ithalat, yılın ilk 6 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 27 azalırken, ihracatta yüzde 9 artış kaydedildi. Bu yılın ilk yarısında 643 milyon 750 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör, geçen yılın aynı döneminde 587 milyon dolarlık satış yapmıştı.

Türkiye, ocak-haziran döneminde geçen yılın ilk yarısına göre bu fasıldaki ihracatından yaklaşık 56 milyon dolar daha fazla gelir elde etti.

MEHMET FATİH ERDOĞDU - Türkiye, yılın ilk 6 ayında 144 ülkeye toplam 643 milyon 750 bin dolarlık değirmencilik ürünleri, malt, nişasta, inülin ve buğday gluteni ihracatı gerçekleştirdi.

İhracatta Irak'ı sırasıyla yaklaşık 88 milyon 790 bin dolarla Yemen, 58 milyon 838 bin dolarla Suriye, 38 milyon 355 bin dolarla ABD ve 37 milyon 365 bin dolarla Angola takip etti.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin bu fasıldaki ithalatı 49 milyon 241 bin dolara geriledi. Böylece geçen yıl 67 milyon 799 bin dolar olan ithalat 18 milyon 558 dolar azaldı.

Bu fasılda ithalat yapılan ülkeler arasında ilk sırayı 10 milyon dolarla Almanya aldı. Almanya'yı 7 milyon dolarla Rusya, 4 milyon dolarla Bulgaristan ve 3 milyon dolarla Ukrayna ile Danimarka takip etti.

TÜİK verilerine göre, Ocak-Haziran 2019 döneminde bu fasılda en fazla ihracat (dolar) yapılan 10 ülke şöyle:

Irak 221.737.486 Yemen 88.789.756 Suriye 58.838.109 ABD 38.355.224 Angola 37.365.337 Benin 14.248.618 Somali 11.835.845 İsrail 10.937.828 Madagaskar 10.167.588 Haiti 9.778.319

