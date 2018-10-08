DEİK Afrika’yı İstanbul’a taşıyacak

İSTANBUL (AA) – Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, “Türkiye’nin 2003 yılından beri ‘kazan-kazan’ politikası çerçevesinde uygulamaya koyduğu Afrika açılımının 15’inci yılını tamamladığı bu süreçte, Afrika’yla ticaret hacmi 2003-2018 yılları arasında 4 kat yükseliş göstererek 20,6 milyar dolara ulaştı.” dedi. Olpak, önümüzdeki hafta yapılacak Türkiye-Afrika II. Ekonomi ve İş Forumu’na ilişkin bir basın toplantısı düzenledi. Burada bir açıklama yapan Olpak, Afrika ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi stratejisi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle, Ticaret Bakanlığı ve Afrika Birliği (AU) iş birliğiyle DEİK ve Türkiye-Afrika İş Konseyleri ev sahipliğinde organize edilen Türkiye- Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nun ikincisinin, bu yıl 10-11 Ekim'de İstanbul’da düzenleneceğini söyledi. İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'nda yapılacak organizasyonda yaklaşık 3 bin ikili iş görüşmesinin gerçekleşmesini ve yeni iş birliği anlaşmalarının imzalanmasını hedeflediklerini belirten Olpak, şunları kaydetti:

“DEİK olarak, Türkiye’nin, Afrika Birliği tarafından 2008 yılında stratejik ortak olarak kabul edilmesiyle birlikte, Türkiye-Afrika İş Birliği Zirvesi’ni 18-21 Ağustos 2008 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirdik. Bu yıl, ‘Birlikte Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yatırım: Türkiye ve Afrika’ temasıyla ikincisini düzenlediğimiz Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’nda, 49 Afrika ülkesinden 30’u aşkın bakan ve bine yakın iş insanını ağırlayacağız. İki bine yakın Türk iş insanı iki gün boyunca burada olacak. Toplamda yaklaşık 3 bin ikili iş görüşmesinin gerçekleşmesini bekliyoruz. Yapılacak görüşmelerle bu dev buluşmanın yeni iş birliklerine sahne olacağını düşünüyoruz.” \ - DEİK Afrika'nın tamamında iş konseyi kuracak Olpak, Türkiye’nin Afrika ile olan ticari aktivitesinin son yıllarda ivme kazandığını belirterek, şunları söyledi: “Türkiye’nin 2003 yılından beri ‘kazan-kazan’ politikası çerçevesinde uygulamaya koyduğu Afrika açılımının 15’inci yılını tamamladığı bu süreçte, Afrika’yla ticaret hacmi 2003-2018 yılları arasında 4 kat yükseliş göstererek 20,6 milyar dolara ulaştı. Aynı süre içerisinde ithalatımız ise iki buçuk katına çıktı. Afrika’daki doğrudan Türk yatırımları 2017’de 6,5 milyar dolara yaklaşırken kıta genelinde bugüne dek 78 bin istihdam sağladı. Türk müteahhitlik şirketleri tarafından Afrika’da alınan projelerin hacmi 64 milyar doları geçti. Afrika potansiyeli çok yüksek bir pazar. DEİK olarak, Afrika kıtasında 43 iş konseyimiz bulunuyor. Ticari diplomasi faaliyetlerimize hız vererek, orta vadede 54 ülkenin tamamında iş konseyi kurmayı hedefliyoruz.”

Bu yıl “Birlikte Sürdürülebilir Bir Geleceğe Yatırım: Türkiye ve Afrika” temasıyla ikincisi gerçekleştirilecek Türkiye-Afrika Ekonomi ve İş Forumu’na, Afrika’nın 49 ülkesinden basım, yayın ve medya, bilgi teknolojileri, danışmanlık ve eğitim, dayanıklı tüketim, mobilya ve orman ürünleri, enerji, gıda, tarım ve hayvancılık, hizmet, inşaat çevre ve yapı malzemeleri, lojistik, makine, metal ve maden, otomotiv ve yan sanayi, sağlık, tekstil ve deri sektörlerinde faaliyet gösteren iş insanlarının katılacağını anlatan Olpak, forum kapsamında Afrika’da Türk yatırımlarını teşvik edici unsurların ve mevcut başarılı örneklerin sergilenmesinin amaçlandığını söyledi. \ - “Afrika Şampiyonları Ödül Töreni yapılacak” Afrika’daki siyasi liderler ve üst düzey karar vericiler ile önemli portföy yöneticileri ve iş insanlarının bir araya geleceği forumun açılış konuşmalarını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Etiyopya Devlet Başkanı Mulatu Teshome, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Moussa Faki Mahamat, Pan-Afrika Ticaret Odaları Başkanı Melaku Ezezew ve kendisinin yapacağını aktaran Olpak, şu bilgileri verdi:

“10 Ekim Çarşamba günü etkinliğin ilk gününde açılış konuşmalarının ardından Afrika ile en çok iş yapan Türk firmalar ve Türkiye’de en çok iş yapan Afrikalı firmaların ödüllendirileceği Afrika Şampiyonları Ödül Töreni ile Ticaret Bakanı ve konuk bakanlar arasında ikili görüşmeler gerçekleştirilecek. Ayrıca, ‘Tekstil Sektöründe Afrika’da Yatırım Fırsatları ve Moda’, ‘Türkiye ve Afrika Arasında İnşaat, Altyapı ve Enerji Alanlarında İşbirliği’ ve ‘Afrika’da Bütünleşme Çabaları ve Türk İş Dünyası için Fırsatlar’ başlıklı konularda 3 panel düzenlenecek. Forumun ikinci gününde ise ‘Adil, Serbest, Sürdürülebilir Ticaret; Korumacılığın Afrika için Ortaya Çıkardığı Riskler’ konulu Bakanlar Toplantısı gerçekleştirilerek ortak deklarasyonun duyurulacağı basın toplantısı ve imza töreni yapılacak. Bununla birlikte, ‘Afrika’da Ticaret ve Yatırım Finansmanı’ ile ‘Afrika’da Turizm ve Otel Yatırımları’ konularında iki panel gerçekleştirilecek.” -“ Afrika’daki bankalar konusunda optimizasyon yapılması mümkün”