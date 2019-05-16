DEİK geleneksel iftarı

İhracatı artırmak için KOBİ'lerin, esnafın, kadın ve genç girişimcilerin ihracatçılar içine dahil olmasına yönelik çalışmalar yürüttüklerini belirten Pekcan, şunları kaydetti:

Pekcan, ihracatın tam otomasyona geçmesi ile ilgili akıllı ihracat platformu oluşturduklarını belirterek, TOBB ile beraber TİM'in ihracat ofislerinin olmadığı illerde, İhracat Destek Ofisleri oluşturduklarını, bu ofislerin yaygınlaştırılacağını aktardı.

Bakanlık olarak son 10 aylık dönemde hayata geçirdikleri çalışmalar ve projeler hakkında bilgi veren Pekcan, özellikle ihracatçılar için hayata geçirdikleri "kolaydestek.gov.tr" sitesinin çok kısa zamanda olumlu geri dönüşler aldığını dile getirdi.

Pekcan, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK), bir otelde düzenlediği geleneksel iftar programında yaptığı konuşmada, ramazan ayının önemine işaret ederek, ramazanın dayanışma duygusunu güçlendirmesi temennisinde bulundu.

İSTANBUL (AA) - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Karekodlu Çek Sistemi'nden sonra, şimdi karekodlu bono ve elektronik çek ve elektronik bono uygulamasını başlatıyoruz. Bütün hazırlıklarımız tamam, en kısa zamanda devreye girecek." dedi.

"Bakanlığımız bünyesinde Kadın ve Genç Girişimciler İhracat Dairesi kurduk. Esnafımızın ihracat kapasitesini artırmak üzere, onlara ihracata giriş ve markalaşma eğitimleri veriyoruz, e-ticaret eğitimleri veriyoruz. KOBİ'lerimizin Eximbank imkanlarından daha çok yararlanabilmesi için özel bir strateji geliştirdik.

Şu an Eximbank kredi imkanlarından yararlanan KOBİ'lerimizin oranını yüzde 71'e çıkardık, firma sayımız 11 bin 500'e çıktı, yıl sonu hedefimiz bunu 12 bin 500'e çıkarmak. Gümrük kapılarımızı modernize etmeye devam ediyoruz, gümrüklerdeki dijitalleşmeye devam ediyoruz. İhracatlarımızın kağıtsız olarak, dijital ortamda yapılmasına nisan sonu itibarıyla başladık. En kısa zamanda bu süreci tamamlayacağız. İkinci hedefimiz bunu ithalatta yaygınlaştırmak."

- "Şu ana kadar bin 250 civarında STK'lardan talep geldi"

Pekcan, gümrük işlerinin ve ticaretin kolaylaşması ve dijitalleşme yönündeki çalışmalara devam ettiklerine işaret ederek, mevzuatı, çağın gereklerine uygun olarak sadeleştirme çalışmalarının sürdüğünü söyledi.