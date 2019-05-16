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DEİK geleneksel iftarı

FİNANS HABERLERİ  | 16.05.2019 23:07 | Son Güncelleme

DEİK Başkanı Nail Olpak: - "Çabamız ve amacımız, ülkemize, elimizden gelen maksimum katkıyı yaparak, Türkiye'yi geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak" - "Türkiye, siyasi iradenin öncülüğünde, iş, akademi, sanat, spor dünyasıyla hep birlikte, 'bir' olarak geleceğe hazırlanıyor"

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, "Çabamız ve amacımız, ülkemize, elimizden gelen maksimum katkıyı yaparak, Türkiye'yi geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak. Türkiye, siyasi iradenin öncülüğünde, iş, akademi, sanat, spor dünyasıyla hep birlikte, 'bir' olarak geleceğe hazırlanıyor." dedi.

DEİK geleneksel iftarı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

DEİK Başkanı Olpak, bir otelde gerçekleştirilen iftardaki konuşmasına, geçirdiği bir kaza sonucu uzun süredir toplantılara katılamadığını, şu an kendisini daha iyi hissettiğini açıklayarak başladı.

Ramazan ayının anlam ve önemine değinen Olpak, şöyle konuştu:

"Bizler, birbirimizden ne kadar farklı olsak da, aslında bir bütünüz, 'bir'iz. Bizler, farklı ırk ve mezheplerden, bu topraklarda, yüzyıllardır, bir orkestranın farklı enstrümanları gibi saygıyla huzurla, birlikte yaşıyoruz."

Olpak, Yeni Zelanda'da, Sri Lanka'da ve farklı coğrafyalarda yaşanan terör saldırılarından duydukları acıyı anlatarak, terörün ortak sorun olduğuna işaret etti.

Terörün dini, dili, ırkı, milleti, yeri ve zamanı olmadığını ifade eden Olpak, şunları anlattı:

"Dünyanın çeşitli yerlerinde, nefretin farklı versiyonlarıyla kendisini gösteriyor. Amasız ve fakatsız, her türlü terör sebebiyle hayatını kaybedenlerin yakınlarına bir kez daha başsağlığı diliyor, onların yanında olduğunu ifade eden duyarlı insanlara da içtenlikle teşekkür ediyorum.

Suriye, Filistin, Yemen gibi Müslüman coğrafyasında yaşanan çatışmaları da üzüntüyle takip ediyor, masumları hedef alan saldırıların bir an önce sona ermesini diliyorum. Hepimize yetecek denli büyük ve görkemli olan bu dünyada, kardeşçe bölüşmeyi, kalplerimizdeki zırhları eritmeliyiz ki, huzura erelim, gelecek nesillere daha adil bir dünya bırakabilelim."

DEİK bünyesinde yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara bilgi veren Olpak, DEİK'in kurulduğu günden bu yana, yenilenerek çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

Olpak, İş Konseylerinin sayısının en son Güney Sudan'ın da eklenmesiyle 146'ya ulaştığına dikkati çekerek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çabamız ve amacımız, ülkemize, elimizden gelen maksimum katkıyı yaparak, Türkiye'yi geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak. Türkiye, siyasi iradenin öncülüğünde, iş, akademi, sanat, spor dünyasıyla hep birlikte, 'bir' olarak geleceğe hazırlanıyor.

Bunları yaparken, her fırsatta söylüyoruz, iş dünyası pozitif istikrarı sever, iş dünyası önünü görmek ister, belirsizlikten hoşlanmaz. Huzur, güven ve istikrar bizim şiarımız. Hep birlikte, iş ve ekonomi gündemimize odaklanarak, yatırım ortamımızı iyileştirecek adımları daha hızla atarak, geleceğimizi daha güzel şekillendireceğimize inanıyorum."

Olpak, konuşmasının sonunda, DEİK üyeleri adına MEB ve Kızılay iş birliğinde ihtiyaç sahibi çocuklara bayramlık kıyafet hediye edeceklerini duyurdu.

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DEİK Başkanı Nail Olpak DEİK geleneksel iftarı

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