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‘DEİK Gündem Buluşmaları’ Balıkesir’de başladı

FİNANS HABERLERİ  | 14.11.2018 17:42 | Son Güncelleme

DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) başlattığı ‘DEİK Gündem Buluşmaları’nın ilk toplantısı Balıkesir’de yapıldı.

‘DEİK Gündem Buluşmaları’ Balıkesir’de başladı

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - DIŞ Ekonomik İlişkiler Kurulu’nun (DEİK) başlattığı ‘DEİK Gündem Buluşmaları’nın ilk toplantısı Balıkesir’de yapıldı.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Balıkesir Sanayi Odası (BSO) ve DEİK işbirliğinde gerçekleştirilen ‘DEİK Gündem Buluşmaları’ toplantısı BSO Konferans Salonu’nda yapıldı. Toplantıya Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, DEİK Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, Sanayi Odası Başkanı Hasan Eğinlioğlu, Ticaret Odası Başkanı Rahmi Kula, Ticaret Borsası Başkanı Faruk Kula ve Balıkesirli sanayiciler katıldı. Toplantıyla birlikte Anadolu’ya açılmayı planlayan DEİK'in başlattığı 'DEİK Gündem Buluşmaları'nın ilki Balıkesir’de yapılmış oldu. Toplantının açılış konuşmasını yapan BSO Başkanı Hasan Eğinlioğlu, DEİK’in yeni pazarlara açılmada yatırımcının akıl hocası olduğunu söyledi.
‘KOMŞULARIMIZLA İHRACATIMIZ İYİ DEĞİL’
DEİK’i ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getiren BSO Başkanı Hasan Eğinlioğlu, burada yaptığı konuşmada özellikle İtalya’yı örnek vererek, ihracat rakamlarının arttırılması gerektiğini söyledi. Ekonomideki bu gidişin böyle sürmeyeceğini ifade eden Eğinlioğlu, “İtalya 500 milyar dolarlık ihracatı 190 firma ile gerçekleştirdi. Biz 150 milyar doları 72 firma ile gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında son 10 yılda ihracat yapan firmalar ürünlerini geliştirmedikleri gibi firma ve ürün sayısı aynı kaldı. Bizim yerel sanayicimiz bir kabuğun içine sıkışmış, bulunduğu ortama razı olur konumda. Bu ekonomik şartların böyle gideceğini düşünmüyoruz. İhracat ile ilgili çalışmalar yapmamız gerektiğini düşünüyoruz. Şuanda Balıkesir’de güzel bir sinerji var. Ekstrem bir süreçten geçiyoruz, bu şansı da iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Türkiye dünyanın 17. büyük ekonomisi, ihracatta ise 32. sırada. Komşularımızla olan ihracatımız hiç iyi değil. Yunanistan satın aldığı ürünler arasında 13., Bulgaristan 9, Rusya ise 24'üncü sırada” dedi.
Toplantıda konuşan DEİK Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Rona Yırcalı, kurulun çalışmaları hakkında bilgi verirken, sanayicilere kurulun dış ülkelerle ihracatta sağladığı faydaları anlattı. Artık klasik pazarlardan değişik pazarlara gidilmesi gerektiğini ifade eden Yırcalı, Ticaret Müsteşarlığı'ndan yeteri kadar kendilerine destek verilmediğini söyledi.

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‘DEİK Gündem Buluşmaları’ Balıkesir’de başladı‘DEİK Gündem Buluşmaları’ Balıkesir’de başladı‘DEİK Gündem Buluşmaları’ Balıkesir’de başladı‘DEİK Gündem Buluşmaları’ Balıkesir’de başladı

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