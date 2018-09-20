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DEİK / Olpak: YEP gerçekçi bir program

FİNANS HABERLERİ  | 20.09.2018 17:04 | Son Güncelleme

Dış Ekonomik Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP), istikrarı güçlendirmek için dengeli büyüyen, kademeli ve uzun vadeli bir perspektifi hedefleyen, güçlü, ayakları yere basan, gerçekçi bir program olduğunu belirtti.

İstanbul, 20 Eylül (DHA) - Dış Ekonomik Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, bugün açıklanan Yeni Ekonomi Programı'nın (YEP), istikrarı güçlendirmek için dengeli büyüyen, kademeli ve uzun vadeli bir perspektifi hedefleyen, güçlü, ayakları yere basan, gerçekçi bir program olduğunu belirtti.
Açıklanan hedeflerin somut, şeffaf, uygulanabilir ve hızlı adımlarla hayata geçirileceğine inandığını vurgulayan Olpak’ın değerlendirmeleri şöyle:
"Böylelikle Türkiye ve dünyada iş çevrelerinin Türkiye ekonomisine güvenini hızla tekrar tesis edeceğine şüphemiz yok.
"Yeni Ekonomi Programı’yla, Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Bakan Berat Albayrak’ın geçtiğimiz ay yaptığı Yeni Ekonomik Model toplantısında verdiği ilk mesajların sayılara ve hedeflere dönüştüğünü görüyoruz.
"Sadece para ve maliye politikasının değil tüm paydaşlarımızın destek vereceğini umduğumuz kapsamlı bir ‘Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı’nın hayata geçirilmesini oldukça önemli buluyoruz.
"Yaşadığımız zorlu sürecin başından bu yana attığı adımlarla kontrolü eline alan ekonomi yönetimimiz, 3 yıllık stratejisini somut adımlar üzerine kurdu.
"Üretimi güçlendirecek, finansal piyasaları rahatlatacak ve ihracatı artıracak olan bu strateji, ülkemizin dengeli bir şekilde ve sürdürülebilir bir büyümeyle ilerleyeceğinin göstergesi.
"Bununla birlikte programın en önemli kısmı, reel hedefler ortaya koyması ve veriye dayalı sistematik bir program olması.
"2021 yılına kadar olan kademeli büyüme ve kademeli enflasyon düşüşü hedeflerinin reel ve tutarlı olduğunu düşünüyoruz.
"Büyüme hedefleriyle uyumlu enflasyon hedefleri dengelenme sürecini destekler nitelikte.Ayakları yere basan gerçekçi bir program ve altı dolu.
"Bununla birlikte henüz başlamayan kamu yatırımlarının durdurulmasını tasarruf tedbirleri açısından çok önemli buluyoruz.
"Konular özelinde çalışacak ofislerin kurulması da atılacak kararlı adımların göstergesi."

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