DEİK yönetimi, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında toplandı

İSTANBUL (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.
2 ayda bir gerçekleşen DEİK Yönetim Kurulu toplantısı, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başkanlığında DEİK'in genel merkezinde yapıldı.
Toplantı, basına kapalı olarak gerçekleşti.
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