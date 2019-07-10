DEİK'ten Kosova'ya ziyaret

PRİŞTİNE (AA) - Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) bünyesindeki Dünya Türk İş Konseyi (DTİK) üyeleri, Kosova'daki yatırım fırsatlarını konuşmak üzere Kosova Ticaret ve Endüstri Bakanı Endrit Shala ile bir araya geldi.

Görüşme öncesinde konuşma yapan Shala, ülkesinin yabancı yatırımcıları koruma ve destekleme ilkesine sahip yasama sistemi ile dış yatırımcılar için olağanüstü imkanlar sunduğunu belirtti.

Kosova'nın Türkiye'yi en güçlü ekonomik ortakları arasında gördüğünü söyleyen Shala, Kosova-Türkiye Serbest Ticaret Anlaşmasının da yürürlüğe girmesiyle birlikte kolaylıkların daha da somut olduğu bu dönemde Türkiye'den yeni yatırımlar için hazır olduklarını aktardı.

Türk girişimcileri Kosova'ya yatırım yapmaya davet eden Shala, "Kosova Cumhuriyeti Ticaret ve Endüstri Bakanlığı adına Kosova'da yapacağınız çalışmalarda her adım boyunca arkanızda duracağımı garanti ederim." dedi.

Shala, Dünya Bankasının İş Yapma Kolaylığı İndeksine göre Kosova'nın 44. sırada yer aldığını anımsattı.

DEİK-DTİK Başkanı Nail Olpak da iki ülke arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının sadece malların ithalatı ve ihracatı noktasında kalmayacak bir anlaşma olacağını söyledi.