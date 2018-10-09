Dekorasyonda kalite ve uygun fiyatlar Hepsiburada Home'da

Birçok yerli üreticiyi ve markayı tek adreste toplayarak Türkiye ekonomisinin kalkınma politikalarına destek veren e-ticaret platformu Hepsiburada, kendi markası Hepsiburada Home için de yerli üreticilerle çalışmayı tercih ediyor, yerli ve milli ekonominin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Nevresim takımından, banyo dolabına, bahçe mobilyasından ev aksesuarlarına, hazır mutfaktan çocuk mobilyasına kadar farklı alanlarda ihtiyaç duyulan yüzlerce yerli ürün evlerde yerini alıyor. Hepsiburada sunduğu hızlı teslimat seçenekleriyle de kısıtlı zamanı olan müşterilerinin yardımına koşuyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, tamamen yerli üretim ürünlerden oluşan koleksiyonuyla Hepsiburada Home, TV ünitelerinden banyo dolaplarına, ev tekstilinden dekoratif tablolara, yataklardan bahçe oturma gruplarına kadar geniş ve kaliteli ürün yelpazesini müşterilerine uygun fiyatlarla sunuyor.

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, müşterilerinin ev ya da ofislerinin mobilya ve dekorasyon ihtiyaçlarına kendi markası Hepsiburada Home ile cevap veriyor.

Hepsiburada Home markası, iki bine yakın ürünüyle mutfaktan yatak odasına, antreden banyo ve çocuk odasına kadar her türlü yaşam alanına uygun alternatifler sunuyor.

Klasik, modern, minimalist her zevk ve bütçeye uygun ürünler avantajlı fiyatlarla Hepsiburada müşterileriyle buluşuyor. Hepsiburada Home markasının geniş yelpazesi içinde, çok amaçlı dolaplar, koltuk takımları, TV üniteleri, avizeler, çalışma masaları, dekoratif ürünler, çocuk ve yetişkin yatakları, yorganlar, yastıklar, yatak örtüleri, çalışma koltukları, sehpalar, duşa kabinler, banyo ekipmanları da dahil olmak üzere bir ev ve ofiste ihtiyaç duyulabilecek her türlü ürünü ev konforunda kolayca sipariş etmek mümkün.

Hepsiburada, Hepsiburada Home'un küçük alanlar için ürettiği fonksiyonel ve konforlu ürünleri ile küçük evlere de ferah bir görünüm kazandırıyor.Hepsiburada Home katlanır masa, ranza, küçük ebatlı rahat koltuklar, depolama alanı sunan sandıklı kanepeler, fonksiyonel dolaplar gibi akıllı ve pratik çözümler ile evlerde yer kazandırıyor.