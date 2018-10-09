FİNANS

Dekorasyonda kalite ve uygun fiyatlar Hepsiburada Home'da

FİNANS HABERLERİ  | 09.10.2018 13:51 | Son Güncelleme

Hepsiburada, müşterilerinin ev ya da ofislerinin mobilya ve dekorasyon ihtiyaçlarına kendi markası Hepsiburada Home ile karşılıyor

İSTANBUL (AA) - Hepsiburada, müşterilerinin ev ya da ofislerinin mobilya ve dekorasyon ihtiyaçlarına kendi markası Hepsiburada Home ile cevap veriyor.

Hepsiburada'dan yapılan açıklamaya göre, tamamen yerli üretim ürünlerden oluşan koleksiyonuyla Hepsiburada Home, TV ünitelerinden banyo dolaplarına, ev tekstilinden dekoratif tablolara, yataklardan bahçe oturma gruplarına kadar geniş ve kaliteli ürün yelpazesini müşterilerine uygun fiyatlarla sunuyor.

Hepsiburada Hepsiburada Home markasıyla mobilya ve dekorasyona dair yüzlerce yüksek kalitedeki ürünü fiyat avantajlarıyla müşterilerinin beğenisine sunuyor.

Nevresim takımından, banyo dolabına, bahçe mobilyasından ev aksesuarlarına, hazır mutfaktan çocuk mobilyasına kadar farklı alanlarda ihtiyaç duyulan yüzlerce yerli ürün evlerde yerini alıyor. Hepsiburada sunduğu hızlı teslimat seçenekleriyle de kısıtlı zamanı olan müşterilerinin yardımına koşuyor.

Birçok yerli üreticiyi ve markayı tek adreste toplayarak Türkiye ekonomisinin kalkınma politikalarına destek veren e-ticaret platformu Hepsiburada, kendi markası Hepsiburada Home için de yerli üreticilerle çalışmayı tercih ediyor, yerli ve milli ekonominin güçlenmesine katkı sağlıyor.

Hepsiburada Home markası, iki bine yakın ürünüyle mutfaktan yatak odasına, antreden banyo ve çocuk odasına kadar her türlü yaşam alanına uygun alternatifler sunuyor.

Klasik, modern, minimalist her zevk ve bütçeye uygun ürünler avantajlı fiyatlarla Hepsiburada müşterileriyle buluşuyor. Hepsiburada Home markasının geniş yelpazesi içinde, çok amaçlı dolaplar, koltuk takımları, TV üniteleri, avizeler, çalışma masaları, dekoratif ürünler, çocuk ve yetişkin yatakları, yorganlar, yastıklar, yatak örtüleri, çalışma koltukları, sehpalar, duşa kabinler, banyo ekipmanları da dahil olmak üzere bir ev ve ofiste ihtiyaç duyulabilecek her türlü ürünü ev konforunda kolayca sipariş etmek mümkün.

Hepsiburada, Hepsiburada Home'un küçük alanlar için ürettiği fonksiyonel ve konforlu ürünleri ile küçük evlere de ferah bir görünüm kazandırıyor.Hepsiburada Home katlanır masa, ranza, küçük ebatlı rahat koltuklar, depolama alanı sunan sandıklı kanepeler, fonksiyonel dolaplar gibi akıllı ve pratik çözümler ile evlerde yer kazandırıyor.

Hepsiburada Home markasının en çok talep edilen ürünlerinden olan Novado, 4 kapaklı 2 çekmeceli gardırop, yatak odalarına şıklık getirirken fonksiyonel depolama alanlarıyla pratik bir kullanım sağlıyor.Müşterilerin en rağbet gösterdiği diğer bir ürün olan Hepsiburada Home Saydam Banyo Dolabı takımı ise aynalı duvar dolabı ve lavabo altı dolabıyla banyoda kozmetik ürünlerden havlu ve deterjanlara kadar her şeyi dolap içinde derli toplu saklama imkanı sunuyor.

Hepsiburada Home markasından en çok talep edilen ürünler arasında ilk sırayı kitaplıklar alıyor. Bu kategoride en çok alışveriş yapan iller İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya olarak sıralanırken, alışveriş yapanların yaş gruplarında ise en çok 24-35 yaş aralığı öne çıkıyor.

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