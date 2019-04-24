FİNANS

Deloitte “Türkiye’nin En İyi Yönetilen Şirketleri” başvuruları

FİNANS HABERLERİ  | 24.04.2019 15:08 | Son Güncelleme

Türkiye’nin büyük ve orta ölçekli özel şirketleri ile aile şirketleri ve girişimcilerine hizmet veren Deloitte Private Türkiye, şirketin bu yıl Türkiye’de ikinci kez düzenlediği Best Managed Companies (En İyi Yönetilen Şirketler) programına başvuruların başladığını duyurdu.

İstanbul, 24 Nisan (DHA) - Türkiye’nin büyük ve orta ölçekli özel şirketleri ile aile şirketleri ve girişimcilerine hizmet veren Deloitte Private Türkiye, şirketin bu yıl Türkiye’de ikinci kez düzenlediği Best Managed Companies (En İyi Yönetilen Şirketler) programına başvuruların başladığını duyurdu.
Programın Türkiye’deki şirketlerin uluslararası en iyi uygulamalar çerçevesinde yönetim performanslarının değerlendirilmesini temel aldığı belirtilirken, programa katılmak isteyen şirketlerin yıllık 25 milyon liranın üzerinde ciro elde etmeleri, en az beş yaşında olmaları ve en az 25 çalışana sahip olmaları gerekiyor. Ayrıca başvuracak şirketlerin halka açık olmaması ve hisselerinin en az yüzde 60’ının ya da kontrollerinin Türkiye’de kurulu şirket veya Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı şahıslara ait olması da başvuru kriterleri arasında yer alıyor. Söz konusu şartları sağlayan şirketler, Best Managed Companies web sitesi üzerinden başvuru formunu doldurarak 31 Mayıs’a kadar programa aday olabiliyor.
Başvuru kriterlerini karşılayan ve ikinci aşamaya geçerek aday olan şirketleri, “Deloitte koçları” bir değerlendirme sürecine tabi tutacak. Bu aşamada Deloitte koçları; şirketleri strateji, yetkinlik ve inovasyon, kültür ve adanmışlık ve yönetişim ve finansallar başlıkları altında kapsamlı bir şekilde ele alacak ve yüz yüze görüşmeler yapacak. Eylül ayına kadar devam edecek ikinci aşama sonrasında ise bağımsız jüri üyeleri, finalist şirketleri uluslararası olarak kabul görmüş en iyi uygulamalar çerçevesinde değerlendirerek, bu unvana hak kazanan şirketleri belirleyecek ve seçilen şirketler düzenlenecek gala gecesinde ödüllerini alacak.
Programın bağımsız jürisinde de Ali Sabancı, Batu Aksoy, Ebru Özdemir, Hamdi Akın, Lucien Arkas, Umran İnan, Ümit Boyner ve Zeynep Bodur Okyay gibi iş ve akademi dünyasından liderler yer alıyor.
Finalist olmaya hak kazanan şirketler, Deloitte Private Türkiye müdür ve üzeri seviye yöneticileri arasından seçilmiş, bu konuda eğitim alarak kendilerine özel olarak atanmış şirket koçları ile bire bir çalışma, kurumlarını anlatma ve kurumsal olgunluk seviyeleri hakkında geri bildirim alma fırsatı elde ediyor.
Best Managed Companies programı aynı zamanda firmaların birbirlerinden öğrenebilecekleri ve tecrübelerini paylaşabilecekleri saygın bir iş platformu sunuyor. Bağımsız bir değerlendirme sonucunda ödüllendirilen şirketler aynı zamanda iki yıl boyunca “Best Managed Companies of Turkey” logosunu kullanmaya hak kazanıyor.

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