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Demet Sabancı Çetindoğan: Bütün enerjimi dünyanın barışı için vermeye hazırım 

FİNANS HABERLERİ  | 08.11.2018 12:10 | Son Güncelleme

Turkish Philanthropy Funds’ın (Türk Hayırseverlik Fonları) New York’ta düzenlediği galada “Hayırseverlikte Mükemmellik” onuruna layık görülen Turkey ONE Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı ve İş İnsanı Demet Sabancı Çetindoğan, “Bütün enerjimi dünyanın barışı ve ortak medeniyetin inşası için vermeye hazırım” dedi.  Merkezi New York’da bulunan, kar amacı gütmeyen bir hayırseverlik fonu olan Turkish  Philanthropy Funds , her yıl New York’da düzenlediği özel galada Çetindoğan’ı Türkiye’de  sosyo-ekonomik gelişme, cinsiyet eşitliği ve eğitim konularını hedefleyen projeleri" dolayısıyla "Hayırseverlikte Mükemmellik" ödülüne layık gördü.   Akademisyen, Tarihçi ve Yazar Prof.

Demet Sabancı Çetindoğan: Bütün enerjimi dünyanın barışı için vermeye hazırım 

Elif Varan / İstanbul, 8 Kasım (DHA) - Turkish Philanthropy Funds’ın (Türk Hayırseverlik Fonları) New York’ta düzenlediği galada “Hayırseverlikte Mükemmellik” onuruna layık görülen Turkey ONE Derneği, Yönetim Kurulu Başkanı ve İş İnsanı Demet Sabancı Çetindoğan, “Bütün enerjimi dünyanın barışı ve ortak medeniyetin inşası için vermeye hazırım” dedi.
Merkezi New York’da bulunan, kar amacı gütmeyen bir hayırseverlik fonu olan Turkish Philanthropy Funds , her yıl New York’da düzenlediği özel galada Çetindoğan’ı Türkiye’de sosyo-ekonomik gelişme, cinsiyet eşitliği ve eğitim konularını hedefleyen projeleri" dolayısıyla "Hayırseverlikte Mükemmellik" ödülüne layık gördü.
Akademisyen, Tarihçi ve Yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da Turkish Philanthropy Funds’ın galasının özel konuğu olarak T-ONE Derneği’nin Mozaik Yolu projesinin sunumunu yaptı.
Turkish Philanthropy Funds’ın değerli üye ve katılımcılarının da bulunduğu galada, Demet Sabancı Çetindoğan’a “Hayırseverlikte Mükemmellik” onurunu Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams verdi.
Prof. Dr. İlber Ortaylı’ya da katılımından dolayı Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu tarafından özel onur plaketi verildi.
Demet Sabancı Çetindoğan, aile geleneğini sürdürerek sosyal sorumluluk projelerine destek vermenin en önemli misyonu olduğunu belirti ve şöyle konuştu:
“Yetenekli çocukların ihtiyaçlarından, onların keşfedilmesine, kadın girişimcilerin desteklenmesinden, eski eserlerin korunmasına kadar pek çok sosyal sorumluluk projesinin içinde gönüllü olarak çalışıyorum.
“Aynı zamanda Yaratıcı Çocuklar Derneği olarak da kültürel kimliğinin farkında ama küresel dünyaya inanan barış ve bilim dolu çocuklar yetiştirmek istiyoruz.
“Kendimize biçtiğimiz en önemli misyonlardan biri ise kültürel benzerliklerimiz ve tarihsel ortak noktalarımızın altını çizerek küresel barışa katkı yapmak.
“Bu fikirle yola çıkarak kurucusu olduğum Turkey-ONE Derneğimiz ile ülkemdeki ve coğrafyamdaki kültürel zenginliğin bütün dünyaya ait olduğunu ve hepimizin aynı kaynaktan beslendiğini anlatmaya çalışıyorum.
“Ortak Nesiller Entegrasyonu olarak hayallerimizin ve hizmet alanımızın sınırı bütün dünya. Bunu bir kez daha bu vesile ile dile getirmekten gurur duyuyorum.
“Türkiye'deki kültürel zenginliği, doğal ve tarihi mirası koruyup tanıtmak için çalışmalarına Göbeklitepe'den başlayan bir dernek olarak da ülkemizde 2019 yılının ‘Göbeklitepe Yılı’ olarak ilan edilmesinden de büyük kıvanç duydum." (Fotoğraflı)

Demet Sabancı Çetindoğan: Bütün enerjimi dünyanın barışı için vermeye hazırım

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