Demir çelik ithalatında korunma önlemi

Bazı demir çelik ürünlerinin ithalatına yönelik alınan geçici koruma önlemi kapsamında, bu ürünlerde 200 gün süreyle yüzde 25 ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Karar, yayım tarihini izleyen 15. gün yürürlüğe girecek.

Buna göre, "yassı mamuller", "uzun mamuller (çubuklar, teller ve profiller)", "boru ve içi boş profiller", "paslanmaz çelikler" ile "demiryolu ve tramvay hattı malzemeleri"nin ithalatında, ithal artışının yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar tehdidinin ve oluşabilecek telafisi güç zararların önlenebilmesi amacıyla 200 gün süreyle eşyanın CIF kıymetinin (ithalatta malın bedeline, sigorta ve taşıma giderlerinin de eklenmesiyle oluşan fiyat) yüzde 25'i oranında ek mali yükümlülük uygulanması kararlaştırıldı.

Gelişmekte olan 143 ülke menşeli bazı demir çelik ürünlerinin ithalatında ise ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açıldı. Tarife kontenjanı miktarı söz konusu ülkeler için toplam 518 bin 803 ton olarak belirlendi. Ancak belirli ülkeler tarife kontenjanı miktarının, her bir ülke veya gümrük bölgesi menşeli eşya için 172 bin 934 tonu geçmemesi kararlaştırıldı.

