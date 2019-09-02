"Demir eksikliği ve kansızlık saç hastalıkları belirtisi olabilir"

İSTANBUL(AA) - Medicana Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Herman Mayısoğlu, saçlı derinin bazı hastalıklarının medikal rahatsızlıklara bağlı olabileceğini belirterek, "Bunlar arasında kansızlık, demir eşikliği anemisi, tiroid bezinin az veya çok çalışması sık rastlanan durumlardır." ifadesini kullandı.

Medicana'dan yapılan açıklamada, saç hastalıklarının sık karşılaşılan ve psikolojik sorunlara da yol açarak hastaların yaşam kalitesini oldukça fazla etkileyen önemli bir dermatolojik bir problem olduğu vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Medicana Bahçelievler Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mayısoğlu, sağlıklı bir saçın parlayan, nemli, düzgün görünen, uçuşmayan ve kolay taranan saçlar olduğuna işaret etti.

Mayısoğlu, saçlı deride yaklaşık 100 bin saç teli olduğunu ve normal koşullarda 50-100 tel arası günlük bir dökülme gösterdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Normal olarak dökülen saçlar gündelik yaşantımızda saçlı deride bir seyrelme şeklinde bir sıkıntıya yol açmaz. Saçlı derinin kendi içindeki kılların bir döngüsü vardır. Anagen yani büyüme evresi 3-6 yıl arasında değişir, katagen yani geçiş dönemi 1-2 hafta ve telogen yani dinlenme dönemi olarak adlandırılan evre de 2-4 aylık bir zaman dilimi içinde tamamlanır. Bu döngü herhangi bir nedenle bozulduğu zaman saç dökülmesi belirgin hale gelir ve karşımıza bir saç hastalığı olarak çıkabilir. Saçlı derideki dökülme bölgesel veya yaygın, ani veya zaman içine yayılmış bir şekilde izlenebilir. Erkeklerde meydana gelen saç dökülmelerinin en sık nedeni erkek tipi saç dökülmesi diğer bir deyişle androgenetik alopesidir. 20'li yaşlarda başlayan bu tablo zaman içerisinde tedrici olarak ilerleme gösterir. Foliküler minyatürizasyon olarak adlandırılan tabloda terminal kıllar, vellüs tüyleri olarak adlandırılan ince, ayva tüylerine dönüşür. Saçlı deri alın sınırı açılır ve tepe kesiminde seyrekleşme ve açılma olur. Kader gibi algılanmakta olan bu tabloda güncel tedaviler hastalığın progresyonunu durdurur ve parsiyel olarak yeni saç çıkışı sağlar. Kadınlarda kadın tipi saç dökülmesi terimi menopoza bağlı hormonal değişikler ile birlikte saçlı derinin tepe kısmındaki saç kaybını açıklamak amacı ile görülür."