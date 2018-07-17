Demir İnşaat, tüm projelerinde indirim kampanyasını sürdürüyor

İSTANBUL (AA) - Demir İnşaat, konut satışlarında başlatılan Ulusal Kampanya'yı satıştaki tüm projelerinde devam ettiriyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Demir İnşaat, 30 Haziran'da sona eren Ulusal Kampanya'yı yatırımcıları için "Evde Fırsat Dönemi" ile sürdürüyor.

Demir İnşaat, kredi faizlerindeki yükseliş eğilimi ve dövize bağlı olarak gerçekleşen maliyet fiyatlarındaki artış yönlü baskıya rağmen kampanyayı devam ettirme kararı aldı.

Beylikdüzü Yakuplu'da kısa sürede yatırımcıların radarına giren Demir Country ile Büyükçekmece'de hızla yükselen Demir La Vida başta olmak üzere satışı süren tüm projelerde geçerli olan kampanyada, daire fiyatları 270 bin TL'den başlıyor. Kampanya kapsamında yüzde 5 peşin, yüzde 15 teslimde ödeme, yüzde 80 kredi ve 120 ay vade imkanı, yüzde 0,98 vade farkıyla toplamda yüzde 20 indirim sunuluyor.

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- "Yatırımcıya, sektöre ve ekonomiye katma değer"

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Demir Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hamit Demir, Ulusal Kampanya'nın yatırımcıları ev sahibi yapmak ve sektöre canlılık kazandırmak açısından çok önemli kazanımları olduğunu belirterek, kampanyanın yatırımcılara, sektöre ve ekonomiye yüksek katma değer sağladığını bildirdi.