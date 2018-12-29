"Demir yolu hatlarımızın tamamını iyileştirdik"

GAZİANTEP (AA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, demir yolu hatlarının daha güvenli hale getirilmesi için elektrifikasyon ve sinyalizasyon sistemlerini geliştirdiklerini belirterek, "Yüzde 45'ini ülke genelinde tamamladık." dedi.

Turhan, Valilik ziyaretinde yaptığı konuşmada, Gaziantep'in Güneydoğu Anadolu Bölgesi ve Türkiye'nin en hızlı kalkınan şehirlerinden olduğunu kaydederek, kentin 7 milyar dolara yaklaşan ihracatıyla Türkiye'nin en fazla ihracat gerçekleştiren 6. ili konumunda bulunduğunu söyledi.

Böyle hızla büyüyen bir kentin altyapı hizmetlerinin de hızlıca gelişmesi gerektiğine dikkati çeken Turhan, "Bu manada Gaziantep'te mevcut kara yolu ulaşım altyapısının geliştirilmesi amacıyla çevre yolu ve D-400 kara yolu üzerindeki bazı kavşakların iyileştirilmesi ve yeni kavşaklar yapılması gerektiği kanaati oluştu. Bununla ilgili Karayolları Genel Müdürü'ne talimatı verdik." diye konuştu.

Turhan, güney demir yolu hattının kentin içinden geçen kısmını hızlı demir yolu ulaşımına uygun hale getirmek amacıyla başlatılan GaziRay Projesi'nin bir an önce tamamlanması için talimat verdiğini dile getirerek, şunları kaydetti: