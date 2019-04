Demir yolu sektörü İzmir'de buluşacak

Fuara Aselsan, Siemens, TCDD gibi sektörün önde gelen kuruluşlarının da katılacağını aktaran Benbanaste, Katar, Almanya, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya ve İtalya'dan da katılım beklendiğini ifade etti.

Geçen yıl düzenlenen fuarda 25 ülkeden 200 firma ve 11 bin 949 ziyaretçiyi ağırladıklarını anımsatan Benbanaste, şunları kaydetti:

"Demir yolu sektörünün Türkiye'de ilerleme kaydettiğini, gerçekleşen yatırımların her geçen gün daha da arttığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu doğrultuda metro sistemlerinin, tramvay hatlarının ve diğer hafif raylı sistemlerin inşaatı ve genişletilme çalışması hızla devam ediyor. Diğer yandan Yüksek Hızlı Tren projesi çapı ve büyüklüğü ile sektöre olumlu bir ivme kazandırmış durumda. Türkiye’de demir yolları ile ilgili olarak her yıl yaklaşık 6 milyar lira tutarında yatırım harcaması gerçekleşiyor. Yerel yönetimlerin ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlendiği metro ve hafif raylı sistemler için de yine her yıl yaklaşık 3 milyar lira yatırım yapılmaktadır."