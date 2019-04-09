FİNANS

Demir yolu sektörü İzmir'de buluşacak

FİNANS HABERLERİ  | 09.04.2019 09:28 | Son Güncelleme

Bu yıl İzmir'de ilk kez düzenlenecek Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı - Eurasia Rail Türkiye, kapılarını 10 Nisan'da açacak - ITE Grup Satış ve Pazarlama Direktörü Semi Benbanaste: - "Fuarımız Türkiye'nin tek, dünyanın en büyük 3. demir yolu ve hafif raylı sistemler fuarıdır"

İZMİR (AA) - Sektöründe Türkiye'nin tek, dünyanın en büyük 3'üncü fuarı olarak gösterilen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı - Eurasia Rail, 10 Nisan'da İzmir'de açılacak.

Fuarı düzenleyen ITE Grup'un Satış ve Pazarlama Direktörü Semi Benbanaste, AA muhabirine, fuarın 200 katılımcıya ve yaklaşık 12 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapacağını söyledi.

Fuarın 10-12 Nisan'da Fuarİzmir'de gerçekleştirileceğini dile getiren Benbanaste, "Fuarımız Türkiye'nin tek, dünyanın en büyük 3. demir yolu ve hafif raylı sistemler fuarıdır. Fuarla eş zamanlı gerçekleşecek olan kapsamlı konferans ve seminer programında hem ziyaretçiler hem de katılımcılar, demir yolu taşımacılığına yönelik son gelişmeler, yenilikler ve teknolojilerin yanı sıra sektörde karşılaşılan zorluklar ve bunlara yönelik olası çözümler hakkında bilgi alacak." diye konuştu.

- "Bu sene İzmir'i tercih ettik"

Fuarın 2017'ye kadar İstanbul'da gerçekleştirildiğini bu sene ise İzmir'i tercih ettiklerini belirten Benbanaste, 2023 yılına kadar demir yolu ağının genişletilmesi için planlanan 43 milyar dolarlık yatırımın önemli bölümünün Ege Bölgesi'nde olduğuna dikkati çekti.

Fuara Aselsan, Siemens, TCDD gibi sektörün önde gelen kuruluşlarının da katılacağını aktaran Benbanaste, Katar, Almanya, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, Çin, Fransa, Hollanda, İspanya ve İtalya'dan da katılım beklendiğini ifade etti.

Geçen yıl düzenlenen fuarda 25 ülkeden 200 firma ve 11 bin 949 ziyaretçiyi ağırladıklarını anımsatan Benbanaste, şunları kaydetti:

"Demir yolu sektörünün Türkiye'de ilerleme kaydettiğini, gerçekleşen yatırımların her geçen gün daha da arttığını rahatlıkla söyleyebiliyoruz. Bu doğrultuda metro sistemlerinin, tramvay hatlarının ve diğer hafif raylı sistemlerin inşaatı ve genişletilme çalışması hızla devam ediyor. Diğer yandan Yüksek Hızlı Tren projesi çapı ve büyüklüğü ile sektöre olumlu bir ivme kazandırmış durumda. Türkiye’de demir yolları ile ilgili olarak her yıl yaklaşık 6 milyar lira tutarında yatırım harcaması gerçekleşiyor. Yerel yönetimlerin ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının üstlendiği metro ve hafif raylı sistemler için de yine her yıl yaklaşık 3 milyar lira yatırım yapılmaktadır."

Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...Tatil planı yapanlar dikkat! İşte dünyanın en güzel ve en ucuz yerleri...
TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi’nden beklenti büyükTÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi’nden beklenti büyük
THY İstanbul Havalimanı'nda bugün 103 bin yolcu ağırlayacakTHY İstanbul Havalimanı'nda bugün 103 bin yolcu ağırlayacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
demiryolu Eurasia fuar ray Semi Benbanaste

En Çok Okunan Haberler

YSK'dan İstanbul kararı

YSK'dan İstanbul kararı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'ya geldi! Dikkat çeken detay

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi paketi!

Ziraat Bankası'ndan yeni kredi paketi!

Haftaya yükselişle başlamıştı! Son durum...

Haftaya yükselişle başlamıştı! Son durum...

Suudi Arabistan'dan dolar açıklaması

Suudi Arabistan'dan dolar açıklaması

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Milyonlarca kişi bu habere kilitlendi! 10 Nisan'da açıklanacak

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Dolarda dalgalanma!

Dolarda dalgalanma!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Dolar güne hızlı başladı!

Dolar güne hızlı başladı!

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Binlerce EYT'li akın etti! İstanbul'daki mitingde önemli mesajlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi’nden beklenti büyük

TÜGİAD Başkanı Şohoğlu: Reform Paketi’nden beklenti büyük

THY İstanbul Havalimanı'nda bugün 103 bin yolcu ağırlayacak

THY İstanbul Havalimanı'nda bugün 103 bin yolcu ağırlayacak

Av yasağı öncesi Çanakkale'de balık tezgahları dolu

Av yasağı öncesi Çanakkale'de balık tezgahları dolu

Mansur Yavaş: 'Hadi Bismillah' dedik, başlıyoruz

Mansur Yavaş: 'Hadi Bismillah' dedik, başlıyoruz

İlk yerli güneş enerji hücresini üretti

İlk yerli güneş enerji hücresini üretti

Atatürk Havalimanı'ndaki sessizlik radara da yansıdı

Atatürk Havalimanı'ndaki sessizlik radara da yansıdı

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.