Demir yolu sektörü İzmir'de buluşacak

İZMİR (AA) - Sektöründe Türkiye'nin tek, dünyanın en büyük 3'üncü fuarı olarak gösterilen Uluslararası Demiryolu, Hafif Raylı Sistemler ve Lojistik Fuarı - Eurasia Rail, 10 Nisan'da İzmir'de açılacak.

Fuarı düzenleyen ITE Grup'un Satış ve Pazarlama Direktörü Semi Benbanaste, AA muhabirine, fuarın 200 katılımcıya ve yaklaşık 12 bin ziyaretçiye ev sahipliği yapacağını söyledi.

Fuarın 10-12 Nisan'da Fuarİzmir'de gerçekleştirileceğini dile getiren Benbanaste, "Fuarımız Türkiye'nin tek, dünyanın en büyük 3. demir yolu ve hafif raylı sistemler fuarıdır. Fuarla eş zamanlı gerçekleşecek olan kapsamlı konferans ve seminer programında hem ziyaretçiler hem de katılımcılar, demir yolu taşımacılığına yönelik son gelişmeler, yenilikler ve teknolojilerin yanı sıra sektörde karşılaşılan zorluklar ve bunlara yönelik olası çözümler hakkında bilgi alacak." diye konuştu.

- "Bu sene İzmir'i tercih ettik"

Fuarın 2017'ye kadar İstanbul'da gerçekleştirildiğini bu sene ise İzmir'i tercih ettiklerini belirten Benbanaste, 2023 yılına kadar demir yolu ağının genişletilmesi için planlanan 43 milyar dolarlık yatırımın önemli bölümünün Ege Bölgesi'nde olduğuna dikkati çekti.