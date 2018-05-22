FİNANS

Demirağ OSB'de ihale süreci başladı

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 16:34 | Son Güncelleme

Sivas Valisi Davut Gül: - "7 Haziran'da ihale yapılacak ve ihale süreci yaklaşık 10 gün sürecek. Yaklaşık 150 milyon liralık bir yatırım. Altyapı inşaatının ardından da yer tahsisi yapılan firmalar inşaatlarına başlayarak üretime geçebilecekler"

SİVAS (AA) - Sivas'ta kurulacak Demirağ Organize Sanayi Bölgesinin (OSB) altyapı projeleri yapım ihalesi 7 Haziran'da gerçekleştirilecek.

Vali Davut Gül, yaptığı yazılı açıklamada, Sivas merkeze 25 kilometre mesafede Kovalı mevkisinde 814 hektar alana kurulacak Demirağ OSB'nin Sivas ekonomisine büyük canlılık kazandıracağını belirtti.

Demirağ OSB'nin altyapı projeleri için yapım ihalesine çıkıldığını bildiren Gül, "Şehrimizin ekonomik olarak ileri hedeflere ulaşmasına katkı sağlayacak, doğrudan ve dolaylı olarak 40 bin kişinin istihdamına olanak tanıyacak OSB, yanındaki alana Lojistik Merkezi'nin de yapılacak olmasıyla ayrı bir önem kazandı." ifadelerini kullandı.

İhalenin Resmi Gazete'de ve yerel gazetelerde yayımlandığını belirten Gül, şunları kaydetti:

"7 Haziran'da ihale yapılacak ve ihale süreci yaklaşık 10 gün sürecek. Yaklaşık 150 milyon liralık bir yatırım. Altyapı inşaatının ardından da yer talebinde bulunan ve yer tahsisi yapılan firmalar inşaatlarına başlayarak üretime geçebilecekler. Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nde onaylı imar planına göre 226 sanayi parseli bulunuyor, parsellerin sanayicilere tahsis edilmesine devam ediliyor. Demirağ Organize Sanayi Bölgesi'nin hayata geçmesinde her türlü desteği sağlayan, acele kamulaştırma ve yerelde ihale etme yetkisi verilmesinde büyük katkıları olan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Başbakanımız Sayın Binali Yıldırım ile Milli Eğitim Bakanımız İsmet Yılmaz ve milletvekili arkadaşlarımıza, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bürokratlarına teşekkür ediyorum."

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