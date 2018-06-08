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Demirağ OSB'nin ihalesi yapıldı

FİNANS HABERLERİ  | 08.06.2018 16:36 | Son Güncelleme

Sivas Valisi Gül: - "Yaklaşık 150 milyon liralık yatırım ile Demirağ Organize Sanayi Bölgesi, yatırımcıların kullanımına hazır hale getirilecek. Bu süreçten sonra yer talebinde bulunan ve yer tahsisi yapılan firmalar inşaatlarına başlayarak üretime geçecek"

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Davut Gül, Demirağ Organize Sanayi Bölgesi (OSB) altyapı ihalesinin yapıldığını bildirdi.

Vali Gül, yaptığı yazılı açıklamada, şehrin ekonomik olarak ileri hedeflere ulaşmasında katkı sağlayacak, doğrudan ve dolaylı olarak 40 bin kişinin istihdamına imkan tanıyacak Demirağ OSB’nin (2. Organize Sanayi Bölgesi) altyapı ihalesinin yapıldığını belirtti.

Demirağ OSB'nin Sivas'a hayırlı olmasını dileyen Gül, "Yaklaşık 150 milyon liralık yatırım ile Demirağ Organize Sanayi Bölgesi yatırımcıların kullanımına hazır hale getirilecek. Bu süreçten sonra yer talebinde bulunan ve yer tahsisi yapılan firmalar inşaatlarına başlayarak, üretime geçecek. Demirağ Organize Sanayi Bölgesi’nde onaylı imar planına göre 226 adet sanayi parseli bulunuyor, parsellerin sanayicilere tahsis edilmesine devam edilmektedir." ifadelerini kullandı.

Gül, Demirağ Organize Sanayi Bölgesinin hayata geçmesinde her türlü desteği sağlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu Başkanı Habip Soluk ve Sivas milletvekilleri ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bürokratlarına teşekkür etti.

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Sivas Demirağ OSB Sivas Valisi Davut Gül

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