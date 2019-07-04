Demir'den S-400 açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi alımına ilişkin, "Söylenen şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Heyetlerin gelip gitmesi, bunlar devletlerin ilgili kuruluşları arasında yürüyen işlerdir. Tarihi şimdi ben söylemeyeyim ama temmuzun ikinci haftası geldiğinde göreceksiniz." dedi.

Demir, Türkiye’nin ilk teknoloji odaklı düşünce merkezi STM ThinkTech tarafından düzenlenen “Enerji Güvenliği: Fırsatlar ve Tehditler” panelinde yaptığı konuşmada, enerji hatlarının korunmasına yönelik kapsamlı çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Harekat ortamında geniş şekilde enerjiye ihtiyaç duyulduğunu ve bu alanda önemli bir teknoloji yarışı olduğunu anlatan Demir, "Ülkenizi ve enerjinizi korumak istiyorsanız, kuvvetlerinizin sahada etkin olması ve bunu yaparken kullandıkları enerjinin taşınabilir, depolanabilir ve pratik olması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Demir, Rusya'dan S-400 alımına ilişkin bir soru üzerine, "Söylenen şeylerin gerçekleştiğini göreceksiniz. Heyetlerin gelip gitmesi, bunlar devletlerin ilgili kuruluşları arasında yürüyen işlerdir. Tarihi şimdi ben söylemeyeyim ama temmuzun ikinci haftası geldiğinde göreceksiniz." diye konuştu.