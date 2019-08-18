Demirhan tatbikatta gücünü gösterecek

GÖKSEL YILDIRIM - Türk savunma sanayisi tarafından yerli olarak geliştirilen insansız kara araçları ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan tatbikata katılacak. Orta sınıf silahlı insansız kara aracı Demirhan da saha testleriyle tatbikata, kısa süre içinde de envantere girmeye hazırlanıyor. Güvenlik güçlerinin kullanımına sunulmak üzere insansız kara araçları üzerinde çalışan OGUZKAGAN Savunma Teknolojileri AŞ, ilk kez 14'üncü Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı'nda (IDEF'19) tanıttığı araçları göreve hazırlıyor. Bu araçlardan orta sınıf silahlı insansız kara aracı Demirhan için yoğun saha testleri sürdürülüyor. OGUZKAGAN Savunma Teknolojileri AŞ Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Ahmet Coşkun, AA muhabirine, IDEF'19'da sivil ve askeri kaynaklardan araçlara ilişkin önemli geri dönüşler aldıklarını ve fuar sonrası çalışmaları hızlandırdıklarını söyledi. Özellikle aracın yürüyüş sistemlerini sürekli testlere tabi tutarak tanklardaki "torsion bar" süspansiyon sistemini tamamıyla oturttuklarını anlatan Coşkun, yürüyüş testlerini aracın üzerindeki SARP Uzaktan Komutalı Stabilize Silah Sistemi'yle gerçekleştirdiklerini belirtti. Coşkun, ilerleyen günlerde silahlı atış testlerine de başlayacaklarını dile getirdi.

Yazılım ve motor sistemini daha da güçlendirdiklerini vurgulayan Coşkun, iletişim kesilmelerine karşı önlemleri de artırdıklarını kaydetti. Geçen sürede kara kuvvetleri, jandarma ve polis özel harekat temsilcileriyle görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade eden Coşkun, kendilerine iletilen ihtiyaçlar doğrultusunda aracı geliştirdiklerini belirtti. Aracı şehir savaşları ve yurt dışı operasyonlarda kullanılmak üzere tasarladıklarını aktaran Coşkun, "Yürüyüş testlerinde çok büyük başarı elde ettik. İlerleyen dönemde ısı ve silah testlerini gerçekleştireceğiz. Ekim ayında gerçekleştirilmesi planlanan insansız kara aracı tatbikatına davet edildik. Bu tatbikata en fazla insansız kara aracıyla katılacak firma olduk. 4 araçla tatbikatta yer alacağız." diye konuştu. Coşkun, araçların otomasyon ve simülasyonlarına yönelik çalışmalar için de HAVELSAN ile iş birliği anlaşması yaptıklarını bildirdi. - Sınıfında Türkiye'nin en büyüğü Ekim ayına kadar yoğun bir test süreci yürüteceklerini dile getiren Coşkun, şunları kaydetti:

"Demirhan, gururla söylüyorum ki Türkiye'nin orta sınıftaki en büyük insansız kara aracı. 2,5 ton ağırlığında. Daha büyüğü 5 tonluk Karahan var. Yakında onu da sahada göreceksiniz. Kamikaze aracı da yakında tatbikata sokacağız. Kurulduğumuz günden beri iki amacımız var. Birincisi ileri teknolojileri devletimize ve ordumuza kazandırıp bu alanda dünyanın lider firması olmak. İkinci de askerimizin şehit olmaması. Ekimdeki Türkiye'nin en büyük insansız kara aracı tatbikatında, Türkiye ve dünya yaptığımız araçların gücünü görecek. Bu alanda dünyadaki en ileri 2 ülkeden biriyiz. Biri Rusya, diğeri biz. Kurulmamızdan sonra geçen 5 ay gibi kısa sürede çok büyük silahlı insansız kara araçları yaptık. Tatbikattan başarıyla geçtikten sonra aracımızı Türk Silahlı Kuvvetlerinin envanterine sokmayı, daha sonra dost ve müttefik ülkelere satışını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." - Yeni versiyonları da gelecek Ahmet Coşkun, Demirhan başta olmak üzere geliştirdikleri insansız kara araçlarının ekim ayı itibarıyla envantere girebilecek düzeye geleceğini bildirdi.