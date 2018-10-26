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Demiryolu emniyet yönetmeliğinde değişiklik

FİNANS HABERLERİ  | 26.10.2018 08:41 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ ile faaliyetlerini sürdüren şehir içi raylı toplu taşıma işletmecileri için gerekli emniyet yetkilendirmesi ve emniyet sertifikalarını alma süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ve TCDD Taşımacılık AŞ ile faaliyetlerini sürdüren şehir içi raylı toplu taşıma işletmecileri, gerekli emniyet yetkilendirmesi ve emniyet sertifikalarını en geç 4 yıl içinde almak zorunda olacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının "Demiryolu Emniyet Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik"i, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ ile faaliyetlerini sürdüren şehir içi raylı toplu taşıma işletmecileri için gerekli emniyet yetkilendirmesi ve emniyet sertifikaları alma süresi 3 yıldan 4 yıla çıkarıldı.

Buna göre, söz konusu şehir içi raylı toplu taşıma işletmecileri, gerekli olan emniyet yetkilendirmesi ve emniyet sertifikalarını en geç 4 yıl içinde almak zorunda olacak.

Bu sürede TCDD, TCDD Taşımacılık AŞ ve şehir içi raylı toplu taşıma işletmecileri işletmecilik faaliyetlerine devam edecek.

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Demiryolu Emniyet Yönetmeliği resmi gazete Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı

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