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"Demiryolu yapımında yüzde 90 yerliliğe ulaştık"

FİNANS HABERLERİ  | 17.10.2018 11:09 | Son Güncelleme

TCDD Genel Müdürü İsa Apaydın: - "Şu anda geldiğimiz noktada traverslerimiz, raylarımız, bağlantı malzemelerimiz, 'patener' dediğimiz tellerimiz dahil olmak üzere demiryolu yapımında yüzde 90 yerliliğe ulaştık" - "Gelecekte açılacak hatlarımızın ihtiyacı olan yüksek hızlı tren setlerimizi Eskişehir'de üretmeyi hedefliyoruz. Onun da tasarımları bitti"

ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın, demiryolu yapımında yerlilik oranının yüzde 90'a ulaştığını bildirdi.

Apaydın, AA muhabirine, özellikle 2003 yılından itibaren hükümetin demiryollarına verdiği destek ve artan ödenekler sayesinde şu ana kadar demiryolu sektöründe yaklaşık 60 milyar lira civarında yatırım yapıldığını belirtti.

Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattındaki traverslerin dahi ithal olduğunu hatırlatan Apaydın, "Şu anda geldiğimiz noktada traverslerimiz, raylarımız, bağlantı malzemelerimiz ve 'patener' dediğimiz tellerimiz dahil olmak üzere demiryolu yapımında yüzde 90 yerliliğe ulaştık. Demiryolu yapımında 15 yıl önce traversleri dahi ithal getirirken şu anda yüzde 90 yerlilik oranına ulaştık." diye konuştu.

Demiryolu yapımı için birçok ihtiyaç malzemesini yerli olarak üretmeye başladıklarını vurgulayan Apaydın, şöyle devam etti:

"Demiryolumuzun üst yapısında kullanmış olduğumuz yük ve yolcu taşımacılığında çeken-çekilen araçlarımız kapsamında özellikle Sivas'ta 'Milli Yük Vagonu' projemizi gerçekleştirdik. Şu anda yaklaşık 150 araç üretildi ve bunları tasarımıyla yüzde 90 civarında yerlilik oranıyla Sivas'ta ürettik. Şimdi hem Türkiye hem de yurt dışında bunlar kargo şirketlerinin hizmetine verildi ve çalışıyor. Yine Adapazarı'nda özellikle 160 kilometre hızla işletmecilik yapılabilecek 'yolcu vagon seti' dediğimiz bize ait bir yolcu tren seti tasarımı yapıldı. Bunun tasarım aşaması bitti, şu anda komponentleri üretiyoruz. Bu komponentleri ürettikten sonra bu yıl artık tedarik süreci bitiyor, önümüzdeki yıl bunların tamamını toplayıp bu seti üretmeyi ve raylara koymayı hedefliyoruz. Yine gelecekte açılacak olan hatlarımızın ihtiyacı olan yüksek hızlı tren setlerimizi de Eskişehir'de üretmeyi hedefliyoruz. Onun da tasarımları bitti. İnşallah sanayi iş birliği projesi kapsamında yapacağımız ihale süreçleriyle birlikte bunu da Eskişehir'de üretmeyi amaçlıyoruz."

- "Yurt dışına gidecek parayı ülkemizde bırakmayı hedefliyoruz"

Şu anda demiryollarında kullanılan bir setin yaklaşık maliyetinin 30 milyon avro civarında olduğunu belirten Apaydın, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir pazardan bahsediyoruz. Yurt dışından alacağımız bu setlerin tamamı Türkiye'de üretilmiş olacak ve yerlilik oranlarımız da yüzde 53'ten başlayıp yüzde 70'lere kadar gelebilecek. Hakikaten gelecek demiryolu sektöründe hem demiryolunun ihtiyacı olan hem de şehir içlerimizdeki diğer raylı sistem işletmecisi olan araçları ihtiyacı olan birçok belediyemiz var. Bu belediyelerimizin de ihtiyaçlarını yerli olarak üretmeyi hedefliyoruz. Bunlar yaklaşık 2-3 milyar lira civarında bir büyüklük. İnşallah bunların tamamını ülkemizde üreterek yurt dışına gidecek olan parayı ülkemizde bırakmayı hedefliyoruz."

Apaydın, bu yıl yüksek hızlı trenlerle Ankara, Eskişehir, Konya ve İstanbul hatlarıyla birlikte yaklaşık 7 milyon civarında yolcu taşıması yapıldığını ifade ederek, Ankara-Sivas hattının devreye girmesiyle ve gelecek yıllarda yapılacak yolcu taşımalarıyla birlikte yolcu sayısının 100-150 milyon gibi çok yüksek rakamlara ulaşacağını sözlerine ekledi.

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Anahtar Kelimeler:
bursa demiryolları hızlı tren TCDD

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