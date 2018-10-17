ELİF ÖZLEM ÇELİKLER - Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü İsa Apaydın, demiryolu yapımında yerlilik oranının yüzde 90'a ulaştığını bildirdi.

Apaydın, AA muhabirine, özellikle 2003 yılından itibaren hükümetin demiryollarına verdiği destek ve artan ödenekler sayesinde şu ana kadar demiryolu sektöründe yaklaşık 60 milyar lira civarında yatırım yapıldığını belirtti.

Ankara-Eskişehir yüksek hızlı tren hattındaki traverslerin dahi ithal olduğunu hatırlatan Apaydın, "Şu anda geldiğimiz noktada traverslerimiz, raylarımız, bağlantı malzemelerimiz ve 'patener' dediğimiz tellerimiz dahil olmak üzere demiryolu yapımında yüzde 90 yerliliğe ulaştık. Demiryolu yapımında 15 yıl önce traversleri dahi ithal getirirken şu anda yüzde 90 yerlilik oranına ulaştık." diye konuştu.

Demiryolu yapımı için birçok ihtiyaç malzemesini yerli olarak üretmeye başladıklarını vurgulayan Apaydın, şöyle devam etti:

"Demiryolumuzun üst yapısında kullanmış olduğumuz yük ve yolcu taşımacılığında çeken-çekilen araçlarımız kapsamında özellikle Sivas'ta 'Milli Yük Vagonu' projemizi gerçekleştirdik. Şu anda yaklaşık 150 araç üretildi ve bunları tasarımıyla yüzde 90 civarında yerlilik oranıyla Sivas'ta ürettik. Şimdi hem Türkiye hem de yurt dışında bunlar kargo şirketlerinin hizmetine verildi ve çalışıyor. Yine Adapazarı'nda özellikle 160 kilometre hızla işletmecilik yapılabilecek 'yolcu vagon seti' dediğimiz bize ait bir yolcu tren seti tasarımı yapıldı. Bunun tasarım aşaması bitti, şu anda komponentleri üretiyoruz. Bu komponentleri ürettikten sonra bu yıl artık tedarik süreci bitiyor, önümüzdeki yıl bunların tamamını toplayıp bu seti üretmeyi ve raylara koymayı hedefliyoruz. Yine gelecekte açılacak olan hatlarımızın ihtiyacı olan yüksek hızlı tren setlerimizi de Eskişehir'de üretmeyi hedefliyoruz. Onun da tasarımları bitti. İnşallah sanayi iş birliği projesi kapsamında yapacağımız ihale süreçleriyle birlikte bunu da Eskişehir'de üretmeyi amaçlıyoruz."