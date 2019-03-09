FİNANS

"Denetimlerimiz piyasayı regüle etti"

FİNANS HABERLERİ  | 09.03.2019 19:45 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan: - "Serbest piyasaya müdahale etmek gibi bir amacımız kesinlikle yok ama ağustos ve eylül aylarında çok fahiş fiyat artışları oldu. Biz sebze meyve dışında da yaptığımız denetimlerde bunun etkisini ve faydasını gördük. Bu denetimlerimiz piyasayı regüle etti" - "Ticaret Bakanlığı olarak esnafın, tüccarın, ihracatçının, sanayicinin yanındayız"

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "Serbest piyasaya müdahale etmek gibi bir amacımız kesinlikle yok ama ağustos ve eylül aylarında çok fahiş fiyat artışları oldu. Biz sebze meyve dışında da yaptığımız denetimlerde bunun etkisini ve faydasını gördük. Bu denetimlerimiz piyasayı regüle etti." dedi.

Antalya'da temaslarını sürdüren Pekcan, Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Konferans Salonu'nda düzenlenen "Bölgesel İstişare Toplantısı"na katıldı.

İstişarelere çok önem verdiğini ifade eden Pekcan, Bakanlıklarına 1200 talep geldiğini ve bunun hepsine yazılı dönüş yaptıklarını, mevzuata uygun olan taleplerin tamamını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Pekcan, Türkiye'nin 10 yıldaki hedefinin, yüksek gelirli ülkeler düzeyine yükselebilmek olduğunu belirterek, "Bu daha fazla ve daha yüksek katma değerli ihracatla mümkün. Bu doğrultuda, ihracatta rekabetçi olduğumuz alanlarda daha rekabetçi hale gelebilmek için daha fazla tasarım, marka ve teknolojiye ağırlık veriyoruz." diye konuştu.

Bakanlık olarak 9 ayda güzel işler yaptıklarını, çok yol kat ettiklerini vurgulayan Pekcan, şunları kaydetti:

"Dünya dijitalleşme sürecinden geçerken biz de iç, dış ticaretimizde ve gümrüklerimizde dijitalleşmeye çok önem veriyoruz. Bu yönde çok hızlı adımlar atıyoruz. Sabahleyin serbest bölgemizde de dijitalleşmeyle ilgili bugün başlayan ilk programımızı, orada, uygulamasıyla beraber gördük. Anında bütün Türkiye'deki serbest bölgelere o an itibarıyla giren çıkan bütün ürünleri, bunun toplam değerini ve bu ürünü taşıyan firma ve taşıyıcı bilgileriyle beraber buradan alabiliyoruz."

Amaçlarının ihracatı artırmak olduğunu ifade eden Pekcan, mevcut olmadıkları pazar ve ülkelerde yeni stratejiler geliştirip, eylem planları hazırladıklarını aktardı.

- " 2019 icraat yılı olacak"

Bakan Pekcan, 2019'un kendileri için icraat yılı olacağına değinerek, ihracatçıların desteklerinden daha fazla yararlanmasını umduklarını belirtti.

Şu ana kadar 21 ilde 31 ihracat destek ofisi kurduklarının altını çizen Pekcan, bunu 81 ile yayacaklarını, merkezlerin Bakanlığa online bağlanabileceğini bildirdi.

Ticaret müşavirlerini, daha aktif ve yetkin kullanmak istediklerini anlatan Pekcan, ticaret il müdürlerini etkin hale getirdiklerini, şirket kurulumlarının buradan yapılabileceğini söyledi.

Pekcan, ihracatı artırmak için 35 yeni Türk Ticaret Merkezi açacaklarını, bu merkezleri Çin'de, sadece Şangay'da değil başka bölgelerde de konumlandıracaklarını anlattı.

Gümrüklerin dijitalleşmesine öncelik verdiklerine değinen Pekcan, gümrüklerin şeffaflaştırılması için ciddi projelerinin olduğunu bildirdi.

Pekcan, iç ticareti geliştirmek adına da önemli adımlar attıklarına işaret ederek, şöyle konuştu:

"Özellikle ürünlerimizle ilgili lisanslı depoculuk kurduk. Lisanslı depoculuktaki ürünleri, elektronik ürün senetlerinin satılabileceği ürün ihtisas borsalarını kurduk. Şu anda aktif olarak devrede. Ben Edirne'de fiilen kendim de kullandım. 2019 itibarıyla hasat zamanı tamamlandığı andan itibaren, lisanslı depolardaki ürünlerini Türkiye'de ya da uluslararası piyasalarda ürün ihtisas borsalarında satabilecek hale gelecekler."

- Zincir marketlerdeki denetimler

Türkiye'nin e-ticaretten daha fazla pay alabilmesi için çalışmalara devam ettiklerini vurgulayan Pekcan, hizmetin kalitesini ve güvenliğini sağlamak konusunda "güven damgası" oluşturduklarını belirtti.

Pekcan, çekte ve bonoda karekod uygulamasını başlattıklarını hatırlatarak, "Piyasanın özellikle durgun olduğu dönemlerde insanlar aldıkları çekten ya da senetten emin olamıyor, ne derece güvenilir diye. İnşallah en kısa zamanda o da yasalaşacak, biz çalışmasını tamamladık. Elektronik çek ve bono uygulamasını başlattık. Artık çeki ve bonoyu elektronik olarak alabilecekseniz, hem saklamak, sunmak zorunda olmayacaksınız, sıkıntı yaşamayacaksınız hem de geçmişini sorgulayabileceksiniz." diye konuştu.

- "Kimseye ceza kesmiyoruz"

Bakan Pekcan, şöyle devam etti:

"Zincir marketlerde ve piyasada denetimler yaptık. Serbest piyasaya müdahale etmek gibi bir amacımız kesinlikle yok ama ağustos ve eylül aylarında çok fahiş fiyat artışları oldu. Biz sebze meyve dışında da yaptığımız denetimlerde bunun etkisini ve faydasını gördük. Bu denetimlerimiz piyasayı regüle etti. Biz kimseye ceza kesmiyoruz. Bizim Reklam Kurulumuz var. Burada 19 üye var. Bu üyelerin içinde tüm sivil toplum kuruluşu, özel sektör ve diğer bakanlık temsilcileri var. Biz 91 bin ürün denetlemişiz, 135 firmadan savunma istemişiz. Bu savunmaları aldıktan sonra Reklam Kurulu, savunmayı yetersiz bulursa Kurul kararıyla ceza uyguluyoruz, gidip kimseyi taciz etmiyoruz. Biz Ticaret Bakanlığı olarak esnafın, tüccarın, ihracatçının, sanayicinin yanındayız. Sadece dürüst tüccarımızı, ticaret erbabımızı fırsatçılık yapanlara ezdirmemek, onların mahkumu altında bırakmamak için bu tip önlemler almamız gerekti. Bunun dışında müfettişlerimiz devreye girdi, hallerde denetimler yaptı. Bunun sonucunda üretici bölgesi hallerinde bir sıkıntı görmedik. İstanbul ve Ankara'daki hallerde gördük fahiş fiyat uygulamasını."

Toplantı, basına kapalı devam etti.

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ATSO denetim Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan zincir market

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