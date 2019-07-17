Deneyap teknoloji atölyelerinde ders zili çaldı

Deneyap teknoloji atölyelerinde ilk ders zili çalarken, 12 ilde eş zamanlı başlatılan eğitimlere yazılı ve uygulamalı sınavı geçen bin 920 öğrenci katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geleceğin teknoloji yıldızı olmak isteyen gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Deneyap Teknoloji Atölyeleri Projesi'nde ilk eğitimler verilmeye başlandı.

Adana, Ankara, Antalya, Edirne, Eskişehir, Erzurum, Hakkari, İzmir, Manisa, Muğla, Konya ve Trabzon'da eş zamanlı verilen eğitimlere, yazılı ve uygulamalı sınavı geçen bin 920 öğrenci katıldı.

16 Temmuz'da ders başı yapan öğrenciler, robotik ve kodlamadan, elektronik programlamaya kadar birçok alanda tam gün eğitim alacak. 31 Ağustos'a kadar sürecek dersler, hafta sonu ve hafta içi olmak üzere iki grupta tam gün olarak gerçekleştirilecek.

Eğitimin ilk yılında geleceğin teknoloji yıldızlarına tasarım ve üretim, robotik ve kodlama ile elektronik programlama konularında temel eğitim verilecek. Söz konusu temel eğitimin ardından siber güvenlik, enerji teknolojileri, yazılım teknolojileri (nesnelerin interneti, mobil uygulama), havacılık ve uzay, malzeme, yapay zeka eğitimlerine geçilecek.