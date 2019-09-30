"Dengeleme-disiplin döneminin bir yılda tamamlanması çok önemli"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye ekonomisinin sahip olduğu güçlü bağışıklık sistemi ve ekonomi yönetiminin etkin, isabetli tedbirleri ile 2 yıl süreceği öngörülen dengeleme-disiplin döneminin bir yılda tamamlanması ve ekonomide değişimin başlaması çok önemli." ifadesini kullandı.

Gülle, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinin sahip olduğu güçlü bağışıklık sistemi ve ekonomi yönetiminin etkin, isabetli tedbirleri ile 2 yıl süreceği öngörülen dengeleme-disiplin döneminin bir yılda tamamlanması ve ekonomide değişimin başlamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"İthal ürünlerin, bilhassa ham madde ve ara mamullerin yerlileştirilmesi ve döviz kurlarındaki oynaklığın mal ve hizmet fiyatlarına geçişkenliğinin azaltılmasına yönelik tedbirleri, ihracatçımızın rekabetçiliği adına önemli adımlar olarak görüyoruz. İhracat ana planı doğrultusunda ve ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda, TİM ve ihracatçı birliklerimiz olarak önümüzdeki 3 ayı strateji toplantılarıyla geçireceğiz.