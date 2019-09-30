FİNANS

"Dengeleme-disiplin döneminin bir yılda tamamlanması çok önemli"

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 14:47 | Son Güncelleme

TİM Başkanı İsmail Gülle: - "Türkiye ekonomisinin sahip olduğu güçlü bağışıklık sistemi ve ekonomi yönetiminin etkin, isabetli tedbirleri ile 2 yıl süreceği öngörülen dengeleme-disiplin döneminin bir yılda tamamlanması ve ekonomide değişimin başlaması çok önemli" - "85 bin mal ve 5 bin hizmet ihracatçısıyla Yeni Ekonomi Programı hedeflerinin gerçekleşmesine sürdürülebilir katkıyı, ticaret diplomasisinin saha temsilcileri olarak aynı kararlılıkla devam ettireceğiz"

İSTANBUL (AA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, "Türkiye ekonomisinin sahip olduğu güçlü bağışıklık sistemi ve ekonomi yönetiminin etkin, isabetli tedbirleri ile 2 yıl süreceği öngörülen dengeleme-disiplin döneminin bir yılda tamamlanması ve ekonomide değişimin başlaması çok önemli." ifadesini kullandı.

Gülle, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan Yeni Ekonomi Programı'na (YEP) ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye ekonomisinin sahip olduğu güçlü bağışıklık sistemi ve ekonomi yönetiminin etkin, isabetli tedbirleri ile 2 yıl süreceği öngörülen dengeleme-disiplin döneminin bir yılda tamamlanması ve ekonomide değişimin başlamasının çok önemli olduğunu vurgulayan Gülle, şunları kaydetti:

"İthal ürünlerin, bilhassa ham madde ve ara mamullerin yerlileştirilmesi ve döviz kurlarındaki oynaklığın mal ve hizmet fiyatlarına geçişkenliğinin azaltılmasına yönelik tedbirleri, ihracatçımızın rekabetçiliği adına önemli adımlar olarak görüyoruz. İhracat ana planı doğrultusunda ve ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi doğrultusunda, TİM ve ihracatçı birliklerimiz olarak önümüzdeki 3 ayı strateji toplantılarıyla geçireceğiz.

2020-2022 Yeni Ekonomi Programı teması olan 'Değişim Başlıyor' temasına uygun bir şekilde ihracatta başlattığımız değişim, Türkiye'yi ve ihracatımızı bir üst lige çıkaracak. Mal ve hizmet ihracatı gelirlerinin cari denge hedeflerinin gerçekleştirilmesine, istihdama, Türkiye'nin dolarizasyonla mücadelesine verdiği güçlü katkının farkındayız. TİM çatısı altında yürüttüğümüz inovasyon ve girişimcilik odaklı çalışmalarla Hazine ve Maliye Bakanı'mız Sayın Berat Albayrak'ın işaret ettiği verimlilik ve rekabet odaklı 'değişim' sürecinde, Türkiye'nin dünyaya dönük yüzü olan ihracatçılar olarak pek çok proje yürütüyoruz. KOBİ'leri ve üretimi önceliklendiren, verimliliği önceliklendirerek Türkiye'nin yeni bir ekonomik modele geçişine KOSGEB ile imzaladığımız uluslararasılaşma ve ihracata ilk adım projesiyle yapacağımız katkının da, 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı'nda ihracat ifadesinin 44 kez geçmesinin anlam ve öneminin de farkındayız. 85 bin mal ve 5 bin hizmet ihracatçısıyla Yeni Ekonomi Programı hedeflerinin gerçekleşmesine sürdürülebilir katkıyı, ticaret diplomasisinin saha temsilcileri olarak aynı kararlılıkla devam ettireceğiz."

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle

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