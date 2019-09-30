FİNANS

"Dengeleme süreci ile birlikte kazanımlar elde ettik"

FİNANS HABERLERİ  | 30.09.2019 15:44 | Son Güncelleme

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği Genel Başkanı Orhan Aydın: - " Dengeleme süreci ile birlikte birçok kazanımlar elde ettik. YEP ile birlikte ülke ekonomisi üzerinde yeni bir başlangıç yapılıyor"

İSTANBUL (AA) - Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Dengeleme süreci ile birlikte birçok kazanımlar elde ettik." ifadelerini kullandı.

ASKON'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Aydın, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan, 2020-2022 Yeni Ekonomi Programı'na ilişkin 3 yıllık yeni programda büyümeye doğru giderken son dönemlerde elde edilen kazanımlara özen gösterildiğini gördüklerini belirtti.

Aydın, şunları kaydetti:

"Dengeleme süreci ile birlikte birçok kazanımlar elde ettik. Bu süreç sonrası yeniden büyüme trendine girdik. Bu trend beraberinde dengeleme süreci ile birlikte kırılgan konular olan cari açık ve enflasyonda elde edilen kazanımların kaybedileceği kaygısını da taşıyordu.

2020-2022 Yeni Ekonomi Programı ile birlikte, bu sorunun da cevabını bulmuş olduk. İş dünyası olarak programda bu kırılgan konulara hassasiyet gösterilmesi bizleri çok memnun etti. YEP ile birlikte ülke ekonomisi üzerinde yeni bir başlangıç yapılıyor, Allah'ın izni ile Türk ekonomisi dengeleme süreci sonrası ayakları yere basar şekilde hem büyümesini sürdürecek hem de cari açık ve enflasyon gibi kırılganlığın yüksek olduğu konularda hedeflenen rakamlara ulaşacaktır."

PARTNER İşte güzel oyuncunun yeni mesleği İşte güzel oyuncunun yeni mesleği
Özgener'den 'YEP' değerlendirmesi: Takdirle karşılıyoruzÖzgener'den 'YEP' değerlendirmesi: Takdirle karşılıyoruz
Eczacılar için 500 bin liraya kadar destek paketiEczacılar için 500 bin liraya kadar destek paketi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ASKON

En Çok Okunan Haberler

Güzel oyuncu estetik harikası çıktı!

Güzel oyuncu estetik harikası çıktı!

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

3 kamu bankasından yeni kredi hamlesi

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Survivor ünlüsü kadroya dahil oldu!

Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası açıklandı

Ekonominin 3 yıllık yeni yol haritası açıklandı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Üç bankanın taşıt kredisi kampanyasına iki firma daha katıldı

Albayrak’tan faiz indirimi açıklaması

Albayrak’tan faiz indirimi açıklaması

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özgener'den 'YEP' değerlendirmesi: Takdirle karşılıyoruz

Özgener'den 'YEP' değerlendirmesi: Takdirle karşılıyoruz

Eczacılar için 500 bin liraya kadar destek paketi

Eczacılar için 500 bin liraya kadar destek paketi

Corendon Airlines Nürnberg uçuşlarını üçe katladı

Corendon Airlines Nürnberg uçuşlarını üçe katladı

Bakan Albayrak, YEP'i açıkladı

Bakan Albayrak, YEP'i açıkladı

Dış ticaret açığı Ağustos’ta yıllık yüzde 1.2 yükseldi

Dış ticaret açığı Ağustos’ta yıllık yüzde 1.2 yükseldi

Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz

Bakan Albayrak: Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtıyoruz

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.