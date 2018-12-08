FİNANS

"Denim Premiere Vision"a milli katılım

FİNANS HABERLERİ  | 08.12.2018 13:30 | Son Güncelleme

UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin: - "Türkiye olarak, 26 firma ile fuara en fazla katılımı gerçekleştiren ülke olduk" - "Türkiye, denim kumaş üretiminde oldukça güçlü ve yaklaşık 90 ülke ve bölgeye denim kumaş, 150 ülke ve bölgeye de denim giysi ihracatı yapıyor."

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Londra'da düzenlenen, denim endüstrisine kumaş, aksesuar, yıkama ve teknoloji olarak yön veren 80'in üzerinde firmanın yer aldığı "Denim Premiere Vision" fuarına milli katılım sağladı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, The Old Truman Brewerey House'deki fuarda Türk standı ile yer alan UTİB üyeleri, Türk deniminin inovatif ürünlerini katılımcılarla buluşturdu.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen UTİB Yönetim Kurulu Başkanı Pınar Taşdelen Engin, Londra'nın dünya moda merkezlerinden biri olduğunu kaydetti.

Türk denimini dünyaca ünlü markalara ulaştırmanın heyecan verici olduğunu belirten Engin, "Türkiye olarak, 26 firma ile fuara en fazla katılımı gerçekleştiren ülke olduk. Fuarda Türkiye'nin denimdeki gelişmiş altyapısını, yetenekli iş gücünü, yeni teknolojilere kolayca uyum sağlayan ve küresel tüketici taleplerine kısa sürede cevap veren esnek yapısını bir kez daha sergiledik." ifadelerini kullandı.

Engin, milli katılım standında sanatçı Deniz Sağdıç ile bir workshop gerçekleştirdiklerini belirterek, "Sanatçının 'Tenim Denim' projesi kapsamında, milli katılımda yer alan firmalardan alınan kumaşlardan eser, görücüye çıktı. Yapılan workshop ile hem fuar katılımcıları hem de ziyaretçilerin dokunuşlarıyla oluşan 'Londra' adlı eser de denimin birleştirici ve evrensel mesajının altını çizdi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin en fazla denim ihracatı yapan 3. ülke olduğuna işaret eden Engin, şunları kaydetti:

"Türkiye, denim kumaş üretiminde oldukça güçlü ve yaklaşık 90 ülke ve bölgeye denim kumaş, 150 ülke ve bölgeye de denim giysi ihracatı yapıyor. 2017 yılında 368,8 milyon dolarlık denim kumaşı, 1 milyar 598 milyon dolarlık da denimden üretilmiş giysi ihracatı gerçekleştirdik. Bu yıl sonunda ise hedefimiz, 370 milyon dolarlık denim kumaşı ve 1 milyar 700 milyon dolarlık da denimden üretilmiş giysi ihraç etmek. Bu yılın ilk 11 ayında en fazla denim kumaşı ihracatını yaklaşık olarak 57 milyon dolarla Tunus'a, 50 milyon dolarla Mısır'a, 39 milyon dolarla İtalya'ya ve 32 milyon dolarla da Bangladeş'e gerçekleştirdik."

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Anahtar Kelimeler:
bursa Denim Premiere Vision UTİB

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