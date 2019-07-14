FİNANS

Deniz Kuvvetlerine yeni yetenekler kazandırılacak

FİNANS HABERLERİ  | 14.07.2019 12:21 | Son Güncelleme

Denizaltı savunma yeteneklerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine yönelik olarak yeni projeler hayata geçirilecek - TÜBİTAK SAVTAG çağrılarıyla, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan bir sınıf helikopter için aktif/pasif daldırılabilir sonar sistemi ve uzun ömürlü lityum iyon pillerin kullanıldığı torpido bataryası geliştirilecek

GÖKSEL YILDIRIM - Deniz Kuvvetleri Komutanlığının denizaltı savunma yeteneklerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesine yönelik olarak yeni projeler hayata geçirilecek.

Alınan bilgiye göre, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK)-Kamu Kurumları Araştırma ve Geliştirme Projelerini Destekleme Programı kapsamında, Savunma ve Güvenlik Teknolojileri Araştırma Destek Grubu (SAVTAG) tarafından yeni çağrılara çıkıldı.

TÜBİTAK SAVTAG, denizaltı savunma harbi yeteneklerinin yerli ve milli imkanlarla geliştirilmesi amacıyla çağrıya çıktı.

Helikopter Sonar Sistemi (HELOSON) çağrısı kapsamında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan bir sınıf helikopter için aktif/pasif daldırılabilir sonar sistemi geliştirilecek.

Muhtelif denizaltı savunma harbi ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli sonobuoy sistemleri, alt sistemleri ve yazılımları ortaya konulacak. Bu kapsamda, suüstü ve hava platformlarından döşenebilen aktif ve yönlü pasif sonobuoy prototipi, sonobuoy sinyal işleme sistemi (radyo alıcısı ile birlikte), sonobuoy döküş paterni optimizasyon ve planlama yazılımı ile mobil sonobuoy simülatörü geliştirilecek.

- Yeni nesil milli torpido teknolojileri

TÜBİTAK SAVTAG ayrıca Torpido Bataryası (T-BAT) çağrısına çıktı.

Çağrı kapsamında, uzun ömürlü lityum iyon piller kullanılarak torpido bataryası ve bu bataryalara ait şarj/deşarj birimlerinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Bu doğrultuda, Ar-Ge yoğun birden çok iş paketi gerçekleştirilecek ve gerçek ortamda doğrulanacak.

Yapılacak çalışmalarla, eğitim torpidolarında kullanılmakta olan gümüş oksit-çinko (AgO-Zn) bataryaların yerine kullanılabilecek (aynı boyut ve ağırlıkta), bütünleştirilecekleri torpidolarda ilave bir tadilat gerektirmeksizin doğrudan (form-fit) kullanılabilir nitelikte tasarlanarak üretilecek lityum iyon batarya teknolojileri kullanan bir torpido batarya sisteminin (çevre elemanları ile birlikte) yerli ve milli imkanlar ile gerçekleştirilmesi sağlanacak.

Proje sonunda, yurt dışı bağımlılığının ortadan kaldırılması, atış başına batarya maliyetinin düşürülmesi, genişleme ve geliştirmeye açık yeni nesil milli torpido batarya sistemleri tasarım/üretim yeteneğine yönelik altyapının yerli ve milli olarak oluşturulması, tercihen eğitim ve harp torpidosu batarya gereksinimlerinin tek bir batarya tipi ile karşılanması ve bu ayrımın ortadan kaldırılması hedefleniyor.

Adana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılarAdana'da korkunç anlar! Hemen binayı boşalttılar
Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...
Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiler...Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiler...
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Helikopter Sonar Sistemi Savunma torpido bataryası TÜBİTAK

En Çok Okunan Haberler

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Son dakika! S-400 teslimatında uçaklar peş peşe Ankara'ya indi

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Sivas'ta feci kaza: Ölü ve yaralılar var

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Toyota'dan flaş adım! Yeni marka hayata geçirildi

Uzun kuyruklar oluştu! 3 günlük tatil oraya rağbeti artırdı

Uzun kuyruklar oluştu! 3 günlük tatil oraya rağbeti artırdı

Facebook'a tarihi ceza!

Facebook'a tarihi ceza!

30 yıl önce evinde ekmek yapıyordu, şimdi 3 fırını var

30 yıl önce evinde ekmek yapıyordu, şimdi 3 fırını var

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

Erdoğan ile Trump görüşmesi sonrası açıklamalar iş dünyasını mutlu etti(2)

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

IHGYO'da yapay fiyat

IHGYO'da yapay fiyat

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Emeklilerden "kira ve yakacak yardımı" talebi

Emeklileri ilgilendiriyor: Kira ve yakacak yardımı...

Ankaralı turizmcilerden Mansur Yavaş'a ziyaret

Mansur Yavaş'ı ziyaret ettiler...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Görüşmeler sürüyor! ABD'li yatırımcılar Türkiye'ye geliyor...

Karadeniz'de fındık tezgaha 15 liradan indi

Karadeniz'de fındık tezgaha 15 liradan indi

TOKİ’den açık artırma ile konut satışı

TOKİ’den açık artırma ile konut satışı

KRİPTOPARA

KRİPTOPARA

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.