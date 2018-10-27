Deniz rüzgarında potansiyel 11 bin megavat

- Güneşte de hedef 16 bin megavat

Rüzgar hızının en fazla olduğu yerlerin ise Ege, Marmara, Trakya bölgeleriyle Hatay, Niğde, Sivas ve çevresi olduğu belirtiliyor.

Türkiye'nin karadaki rüzgar potansiyelinin 37 bin megavat, deniz üstü rüzgar potansiyelinin ise 11 bin megavat olduğu tahmin ediliyor.

Rüzgar enerjisinde toplam 7 bin megavat kurulu güce sahip Türkiye'de, 2027'ye kadar 16 bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesinin devreye alınması hedefleniyor. İnşa halinde 3 bin megavatlık rüzgar santrali bulunuyor.

AA muhabirinin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının sektördeki yatırım fırsatlarına yer verdiği "Yatırım Rehberi"nden derlediği bilgilere göre, yenilenebilir enerjide ekonomiye kazandırılmamış büyük bir potansiyel bulunuyor.

İSTANBUL (AA) - NURAN ERKUL KAYA / MURAT TEMİZER - Yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarını maksimum seviyede kullanmayı amaçlayan Türkiye'nin karadaki rüzgar potansiyelinin 37 bin megavat, deniz üstü rüzgar potansiyelinin ise 11 bin megavat olduğu öngörülüyor.

Güneş enerjisinde günlük ortalama aydınlanma süresi 7,5 saat olan Türkiye, birçok Avrupa ülkesinden daha fazla güneş alıyor.

Güneşte 5 bin megavat kurulu kapasiteye sahip Türkiye, 2027'ye kadar 16 bin megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesini işletmeye almayı planlıyor.

Gelecek yıl rüzgar ve güneşte biner megavatlık iki Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) ihalesinin başvuruları alınacak. Bu ihalelerin ardından pompalı hidrolik depolama ve batarya depolama ihaleleriyle bu teknolojilerin de Türkiye'ye kazandırılması hedefleniyor.

- Yatırımcıya 15 milyar metreküplük fırsat

Avrupa'nın en büyük altıncı elektrik piyasası konumunda bulunan ve gelecek 10 yılda enerji talebinde yüzde 50 artış öngörülen Türkiye'nin, doğal gaz tüketiminin de yükseleceği öngörülüyor.

Türkiye'nin geçen yıl 53,8 milyar metreküp seviyesinde gerçekleşen doğal gaz tüketiminin, 2020'de 61 milyar metreküpe ulaşacağı tahmin ediliyor.

Her yıl artan gaz tüketimiyle Avrupa'nın en büyük dördüncü doğal gaz piyasası haline gelen Türkiye'de sisteme günlük gaz verme kapasitesi 303 milyon metreküpe ulaştı. Bu kapasitenin 2023'te günlük 400 milyon metreküpe çıkacağı ve yıllık toplam gaz depolayabilme kapasitesinin de 11 milyar metreküpe yükseleceği belirtiliyor.