ALİ BALLI - İMEAK Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, tekneleri gelecek günlerde suya indirip, turizme hazır hale getireceklerini belirterek, "Deniz sektörü her şeyin en iyisini hak ediyor. Yerli ve yabancı misafirlerimiz, koylarımızda ve denizlerimizde güzel vakit geçirsinler, tatilin tadını çıkartsınlar istiyoruz." dedi. Türkiye'nin turizm cenneti Bodrum'da günübirlik tekneler, mavinin bütün tonlarının bir arada olduğu koylara açılmak için gün sayıyor. İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri (İMEAK) Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şubesi Başkanı Orhan Dinç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bodrum'un, mavi yolculuk ve günübirlik turda merkez haline geldiğini söyledi. DTO Bodrum Şubesi olarak geçen kış ilçeyi, mavi yolculuğu ve deniz sektörünü tanıtmak için birçok yurt dışı fuara katıldıklarını ifade eden Dinç, bu fuarların turizme oldukça katkı sağladığına vurgu yaptı. Türkiye'ye ve Bodrum'a bu yıl gelecek turist sayısında geçen yıla oranla yüzde 40'lık bir artış öngördüklerini aktaran Dinç, şunları kaydetti:

"Bu artış reel sektörde de karşılığını bulmuş durumda. Teknelerimizi önümüzdeki günlerde suya indirip, turizme hazır hale getireceğiz. Deniz sektörü her şeyin en iyisini hak ediyor. Yerli ve yabancı misafirlerimiz, koylarımızda ve denizlerimizde güzel vakit geçirsinler, tatilin tadını çıkartsınlar istiyoruz." Denizcilik sektöründe sigortanın önemine değinen Dinç, "Sigortacılık, hem sektörü hem de misafirleri korumak adına çok önemli bir sektör. Bodrum'da ticari tekne sayısı 500, günübirlik tekne sayımız da 200 adet. Tekne sahipleri, üzerine düşen sorumlulukları sigorta ettirerek, olabilecek risklere karşı gerekli girişimleri yapıyorlar." diye konuştu. Tekne sahibinin teknesini her türlü teminat altına aldığına değinen Dinç, şunları söyledi: "Tekne donatanları, kışın teknesini karaya çıkartarak, yangına, depreme, sele karşı da poliçe yaptırarak koruma altına alıyor. Yazın da hizmet sırasında herhangi yaralanma ve olabilecek kazalara karşı da tekne sahiplerimiz sigortalarını geniş kapsamlı şekilde yaptırıyorlar ve aynı şekilde de bununla ilgili üyelerimizi ve deniz sektöründe hizmet eden kişileri de bilinçlendirmek adına da DTO Bodrum Şubesi olarak da bilgilendirme çalışmalarımızı yapıyoruz."