Deniz Temiz Derneği'nde dümen yine Kaptanoğlu’nda

Ahmet Erdem / İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Deniz Temiz Derneği'nin (TURMEPA) yönetim kurulu başkanlığına yeniden Şadan Kaptanoğlu seçildi.

TURMEPA'nın 26. Olağan Genel Kurul Toplantısı, 28 Mayıs 2018 tarihinde İstanbul Üsküdar’daki Koç Holding Genel Merkezi’nde yapıldı.

Derneğin Kurucu ve Onursal Başkanı Rahmi M. Koç ile Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşen genel kurul toplantısında divan kurulunun seçimi yapıldı.

Ardından verilen önergeyle yönetim kurulu üye sayısının 15’ten 17’e çıkarılması onaylandı. Açık şekilde gerçekleştirilen oylama sonucunda da Asil ve Yedek Yönetim Kurulu ile Asil ve Yedek Denetim Kurulu Üyeleri oy birliğiyle seçildi.

Dernek tüzüğüne göre üç yıllığına belirlenen Yönetim ve Denetim Kurulları’nın Asil ve Yedek Üyeleri şu isimlerden oluşuyor:

Yönetim Kurulu Üyeleri Asil Liste; Rahmi M. Koç, Şadan Kaptanoğlu, İbrahim Yazıcı, Tezcan Yaramancı, Eşref Cerrahoğlu, Jonathan Beard, Aldo Kaslowski, Tamer Kıran, Vera Bulgurlu, Diane Aras, Erdal Bahçıvan, Ali Ülker, Turgut Konukoğlu, Şükran Güzeliş Pelin Akın Özalp, Ali Gürün, Akşit Özkural.

Yönetim Kurulu Üyeleri Yedek Liste; Recep Düzgit, Hakan Şen, Semih Deniz, Teoman Yelkencioğlu, Ömer Akat.

Denetim Kurulu Asil Liste; Ahmet Bedri İnce, Ali Tarık Uzun, Cengiz Kaptanoğlu

Denetim Kurulu Yedek Liste; İbrahim Murat Çağlar, Oğuz Enberker, Süleyman Altunay.

Genel Kurul toplantısının ardından yeni Yönetim Kurulu 1 Haziran 2018 tarihinde, dernek tüzüğü gereği görev dağılımını üyeleri arasında yaptı. Buna göre Şadan Kaptanoğlu oy birliği ile alınan kararla yeni dönemde de TURMEPA Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı sürdürecek.

Yönetim Kurulu Başkanı Şadan Kaptanoğlu, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Yazıcı, Sekreter Üye Turgut Konukoğlu, Sayman Üye Jonathan Beard.

Seçim sonrası Kaptanoğlu, Yönetim ve Denetim Kurulu Üyelerine şu mesajı verdi:

“Yönetim ve Denetim Kurulu’ndaki görevleri sona eren Başaran Ulusoy, Hamdi Akın ve Metin Kalkavan’a en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Aramıza yeni katılan Yönetim Kurulu Üyelerimiz Tamer Kıran, Diane Arcas, Pelin Akın Özalp, Ali Gürün ve Akşit Özkural’a hoş geldiniz diyorum. Sizlerin vizyonu ve enerjileri eminim ki bize büyük güç katacaktır” dedi. (Fotoğraflı)



