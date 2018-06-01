Deniz Ticaret Odasından AA'ya ödül

İZMİR (AA) - Anadolu Ajansı (AA) İzmir Bölge Müdürlüğünde yardımcı muhabir olarak çalışan Yusuf Şahbaz ile foto muhabiri Mahmut Serdar Alakuş, 15. İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Medya ve Fotoğraf Yarışması'nda ödül aldı.

Deniz Ticaret Odasından yapılan açıklamaya göre, "İzmir Limanı Aliağa'nın gerisinde kaldı" başlıklı haberiyle yarışmaya katılan Yusuf Şahbaz mansiyon ödülüne layık görüldü. Mahmut Serdar Alakuş da "Deniz çiftçisi" adlı fotoğrafıyla bu dalda üçüncülük elde etti.

Haber kategorisinde Ege Telgraf gazetesinden Erman Şentürk "Turistten fazla mülteci geldi" haberiyle birinci, İlkses gazetesinden Özkan Pekçalışkan "Mavi yolculuk tehlikede" haberiyle ikinci, Dünya gazetesinden Beyza Coşkuntürk de "Ege'de dalış için su altı kenti kurulacak" haberiyle üçüncü oldu.

Fotoğraf kategorisinde ise Murat Yılmaz "Flamingolar" fotoğrafıyla birinciliğe, Ahmet Turan Kural "Sis" fotoğrafıyla ikinciliğe layık görüldü.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, habercilerin kendilerinin gözü, kulağı olduğunu, onların yaptıkları haberler ve çektikleri fotoğraflar sayesinde denizciliğin önemini kamuoyuna daha iyi anlatabildiklerini belirtti.

