FİNANS

"Deniz üstü rüzgar enerjisinde patlama yaşanacak"

FİNANS HABERLERİ  | 04.07.2019 15:38 | Son Güncelleme

IEA Başkanı Fatih Birol: -"Şu ana kadar rüzgar enerjisindeki büyümenin ana gücü karadaki rüzgarlardan sağlanıyordu. İkinci bir dalga ise deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisinden gelecek. Offshore rüzgar enerjisinde büyük bir patlama yaşanacak. Ekim ayında raporumuzda detayları açıklayacağız" -"Petrol üretiminde ABD çok büyük bir avantaja sahip ve önümüzdeki 10 yıl içerisinde dünyaki toplam petrol üretiminin yarısı neredeyse tek başına ABD’den gelecek"

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, şu ana kadar rüzgar enerjisindeki büyümenin ana gücünün karadaki rüzgar santrallerinden sağlandığını ve fiyatların düştüğünü belirterek, "İkinci bir dalga ise deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisinden gelecek. Offshore rüzgar enerjisinde büyük bir patlama yaşanacak. Ekim ayında raporumuzda detayları açıklayacağız." dedi.

Birol, mayısta vefat eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı personeli Süleyman Mümin Bulut anısına düzenlenen "Küresel Enerji Gelişmeleri" başlıklı programda konuştu.

Dünya genelinde ekonomik, siyasi ve teknolojik gelişmelerin enerji dönüşümünü etkilediğini anlatan Birol, "Yenilenebilir enerjinin tüm alanlarında hızlı bir gelişim yaşanıyor. Temiz kaynaklardan elektrik enerjisi üretiminde çok hızlı artış görünüyor. Bu değişimin birinci nedeni fiyatların ucuzlaması, ikinci neden ise arz güvenliği ve çevre." diye konuştu.

Birol, rüzgar enerjisinin yenilenebilir enerji kaynakları içinde daha fazla büyüme eğilimi gösterdiğini belirterek, "Ülkelerin toplam elektrik üretiminde rüzgar ve güneşin payı giderek büyür ve yüzde 50'lere gelirse burada çok dikkatli olmak gerekiyor. Yedek kapasiteler yapmak, depolama teknolojilerine yönelmek gibi bir dizi önlem almak lazım. Bu bakımdan yenilenebilirle ilgili hükümetlere düşen iki görev var biri teşvik etmek ve çeşitli iş modelleriyle büyütmek ikincisi de güneş ve rüzgarı en güvenli ve ekonomik şekilde elektrik şebekelerine ve sektörüne entegre etmek. Şu ana kadar rüzgar enerjisindeki büyümenin ana gücü karadaki rüzgarlardan sağlandı ve fiyatlar düştü. İkinci bir dalga ise offshore rüzgar enerjisinden gelecek. Offshore rüzgar enerjisinde büyük bir patlama yaşanacak. Ekim ayında raporumuzda detayları açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

- Petrolde ABD avantajlı

Birol, petrol üretiminde ABD'nin büyük avantaja sahip olduğunu belirterek, gelecek 10 yıl içinde dünyaki toplam petrol üretiminin yarısının tek başına ABD'den geleceğini söyledi.

Bu durumun ABD'yi petrol sektörü ve dış politikada son derece güçlü bir ülke haline getirdiğini dile getiren Birol, "Şu anda ABD’nin petrol üretimi yüksek ama petrol üretiminin bir kısmı iç tüketimde kullanılıyor. Ancak giderek artan üretim sayesinde çok önemli bir petrol ihracatçısı haline gelecek. Bu da Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ülkelerinin üretim ve fiyat politikalarını ciddi bir şekilde etkileyecek. Bu, Türkiye gibi petrol ithalatçısı ülkeler için güzel bir haber." diye konuştu.

Birol, küresel piyasalarda gelecek dönemde petrol arzına ilişkin bir endişe olmayacağı öngörüsünün şu an petrolün varil fiyatının 60 dolar civarlarında seyretmesini desteklediğini kaydetti.

İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü? İstanbul'da doğal yaşam mümkün mü?
Cinsiyet eşitliği farkındalığı için "Koton Eşitiz" ProjesiCinsiyet eşitliği farkındalığı için "Koton Eşitiz" Projesi
World Finance’ten TEB'e “En İyi Özel Bankacılık” ÖdülüWorld Finance’ten TEB'e “En İyi Özel Bankacılık” Ödülü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı' Fatih Birol IEA Uluslararası Enerji Ajansı

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

AK Parti'den kabine revizyonu ve sistem tartışması açıklaması

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Komiser Mesut kızını paylaştı; beğeni yağdı

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Araç sahipleri dikkat! İndirim yolda

Sigara ve alkole zam geldi

Sigara ve alkole zam geldi

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Merkez Bankası'ndan enflasyon açıklaması

Bu koyunların doğmamış kuzuları bile satılıyor

Bu koyunların doğmamış kuzuları bile satılıyor

Mynet'te anlık olarak en çok izlenen hisseler
Hisse Adı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

İŞ VE EKONOMİ DÜNYASININ GÜNDEMİ

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Golf Bravo Altın Effie ödülünün sahibi oldu

Dolar almak mantıklı mı?

Dolar almak mantıklı mı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alaşehir'de, 'mitrobilik ofelya' cinsi üzümde hasat zamanı

Alaşehir'de, 'mitrobilik ofelya' cinsi üzümde hasat zamanı

TÜRSAB/Bağlıkaya: Tanıtım ajansı sektör ile birlikte hazırlanmalıydı

TÜRSAB/Bağlıkaya: Tanıtım ajansı sektör ile birlikte hazırlanmalıydı

ÇEİS: Beton yollar dört yılda Marmaray kadar tasarruf ettirir

ÇEİS: Beton yollar dört yılda Marmaray kadar tasarruf ettirir

Cinsiyet eşitliği farkındalığı için "Koton Eşitiz" Projesi

Cinsiyet eşitliği farkındalığı için "Koton Eşitiz" Projesi

World Finance’ten TEB'e “En İyi Özel Bankacılık” Ödülü

World Finance’ten TEB'e “En İyi Özel Bankacılık” Ödülü

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 72.1’e yükseldi

TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi 72.1’e yükseldi

İ.M.K.B endeksleri, haberler, Kapalıçarşı, Uluslararası parite ve verileri eşanlı olarak verilmektedir. İMKB isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. İMKB ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen İMKB'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.