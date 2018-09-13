FİNANS

Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

FİNANS HABERLERİ  | 13.09.2018 11:36 | Son Güncelleme

TÜRKİYE'nin ve Avrupa’nın deniz üzerine dolguyla inşa edilen ilk, dünyanın ise ikinci havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı’nda taşınan yolcu sayısı, 2 milyon 800 bini aştı.

Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA)- TÜRKİYE'nin ve Avrupa’nın deniz üzerine dolguyla inşa edilen ilk, dünyanın ise ikinci havalimanı olan Ordu-Giresun Havalimanı’nda taşınan yolcu sayısı, 2 milyon 800 bini aştı.
Ordu’nun Gülyalı ilçesinde Ordu ve Giresun illerinin ortak kullanımı için yaklaşık 37 milyon ton taş ile denizde 2 milyon metrekare alan doldurularak inşa edilen havalimanı, Türkiye’nin ve Avrupa'nın deniz üzerine yapılan ilk, dünyanın ise ikinci havalimanı oldu. 22 Mayıs 2015'te hizmete açılan havalimanında, 3 yılda 21 bin 549 uçak seferiyle, 2 milyon 825 bin 569 yolcu taşındı. Taşınan yolcu sayısı Ordu ve Giresun'un nüfusunu da ikiye katlarken, yıl sonuna bu rakamın 3 milyona çıkması bekleniyor.
Ordu Valisi Seddar Yavuz, havalimanının kente büyük katkı sağladığını, 2018 yılının ilk 8 ayında Ordu’da, 605 bin 642 yerli ve yabancı turistin konakladığını belirtti. Geçen yılın aynı dönemine göre turist sayısında artış yaşandığını vurgulayan Vali Yavuz, "2017 yılının ilk 8 ayında Ordu’da konaklayan yerli turist sayısı 429 bin 10 iken, 2018 yılının ilk 8 ayında bu rakam yüzde 23’lük artışla 527 bin 241 oldu. Aynı şekilde, 56 bin 727 olan yabancı turist sayısı, yüzde 38’lik bir artışla 78 bin 401 oldu. Toplamda ise, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 25’lik bir artışla 2018 yılının ilk 8 ayında Ordu’da 605 bin 642 yerli ve yabancı turist konaklama yaptı. Doğal güzellikleri ile Karadeniz’in incisi olan Ordu, turizmde geleceği parlak bir şehirdir. Yapımı tamamlanan birçok hizmet ve yatırımla birlikte, Ordu daha cazip bir il haline gelmiştir. Yapımı devam etmekte olan ulaşım yatırımlarının tamamlanmasıyla birlikte Ordu’nun turizm cazibe merkezlerine ulaşım çok daha kolay ve konforlu hale gelecektir. Böylelikle de Ordu’yu ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısı çok yakın gelecekte milyonları aşacaktır" dedi.

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Deniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoruDeniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoruDeniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoruDeniz üzerindeki havalimanında uçuş rekoru

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