Denizde ve iç sularda yapılacak tarama faaliyetlerine ilişkin usul ve esaslarda düzenlemeye gidildi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Deniz ve İçsular Tarama Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, tarama talep sahibi, tarama faaliyetinin komşu tesisler de dahil mevcut deniz yapıları üzerinde oluşturacağı etkiye ilişkin ilgili üniversitelerin sorumluluğunda hazırlanacak bir değerlendirme raporu alabilecek.
Bakanlık bölge müdürlükleri, tarama projesini, kıyı ve deniz yapılarına ait mühendislik uygulama projeleri veya değerlendirme raporu ile değerlendirecek ve uygunluğunu onaylayacak. Bu durum, uygulama projesi veya vaziyet planı onayı anlamına gelmeyecek.
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