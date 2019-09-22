DenizBank Çocuk Operası ile düşler sahneye çıkıyor

Zorlu Performans Sanatları Merkezi'nde (PSM) gerçekleştirilen DenizBank Çocuk Operası'nın ilk temsili "Papagenolar"ın açılışında konuşan DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, gelecekte çalışanlarının çocuklarının da görev almayı arzu edecekleri bir kurum yaratabilmenin, bankanın kurulduğu ilk günden bu yana en büyük düşlerinden biri olduğunu söyledi.

"Elbette yaptığımız işin gereği ticari bir yapıyız. Ancak bu gerçek, sorumluluk sahibi bir kurum olarak topluma karşı ödevlerimize sahip çıkmamıza, kültür-sanata yatırım yapmamıza engel değil. Tam tersine DenizBank'ın bu konudaki duruşu aslında sosyal sorumluluğun da ötesinde, toplumun her alanda gelişimine katkı sağlamaya adanmışlığın örneğidir. Bu düşüncelerle, bankamızın adını taşımasından gurur duyduğumuzu belirttiğim, dünyada bir ilk olan DenizBank Çocuk Operası'nın sahneye koyacağı eserin başrolünde çocuklarımızın yer almasından ve böylesi öncü bir projenin parçası olmaktan çok mutluyuz."

- "DenizBank Çocuk Operası, Avrupa'nın ve Türkiye'nin ilk özel çocuk operası"

DenizBank Çocuk Operası Genel Sanat Yönetmeni Caner Akın da binden fazla sahnede performans sergilediğini belirterek, "Şu an hissettiğim heyecanı anlatabilmem mümkün değil. Bu kadar fazla sahne üstünde yer aldıktan sonra bir hayal kurdum. Geleceğin büyükleri, yani sizler için... En iyisini sahnede görün, en güzelini arayın ve hayatınızda hep ileriye gidin diye. Bunun için en iyi opera sanatçılarıyla, opera şefleriyle, tasarımcılarla, psikologlarla ve kalbimizin en saf ve temiz duygularıyla çalıştık." şeklinde konuştu.