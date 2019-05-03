FİNANS

DenizBank’ın aktifleri ilk çeyrekte 210 milyar liraya ulaştı

FİNANS HABERLERİ  | 03.05.2019 14:07 | Son Güncelleme

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, Denizbank’ın 2019 yılının ilk çeyreğinde, 210 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştığını söyledi.

DenizBank’ın aktifleri ilk çeyrekte 210 milyar liraya ulaştı

İstanbul, 3 Mayıs (DHA) - DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, Denizbank’ın 2019 yılının ilk çeyreğinde, 210 milyar liralık aktif büyüklüğe ulaştığını söyledi. Ateş, aynı dönemde, zorlu koşullara rağmen, kredi büyümesinde yüzde 19’luk artışla toplamda 178 milyar liraya ulaşarak ekonomik verimliliğe önemli oranda katkı sağlamaya devam ettiklerini vurguladı.
Yılın ilk çeyreğinde elde ettikleri performansla pazardaki güçlü konumlarını koruduklarının belirten Ateş, bankanın aynı dönemde net kârının 517 milyon lira olmasının yanında, mevduatını geçen yılın ilk çeyreğine kıyasla yüzde 25 artırarak 145 milyar liraya ve müşteri sayısını ise 12.9 milyon kişiye ulaştırdığını belirtti.
fastPay Türkiye çapında hızla yaygınlaşıyor
Şube sayılarını artırırken eş zamanlı olarak fiziksel ve dijital kanallarda müşteriye temas ettikleri tüm noktaları birbirine entegre ettikleri “fijital” stratejiyi de operasyonlarının merkezine yerleştirdiklerine dikkat çeken Ateş, Türkiye’deki tüm banka kullanıcılarının faydalanabileceği ilk dijital cüzdan olarak geliştirdikleri fastPay ile bu anlamda önemli iş ortaklıkları hayata geçirdiklerini söyledi.
Ateş, Belbim ile sundukları İstanbulkart’a fastPay üzerinden her yerde masrafsız yükleme avantajının yanında Türkiye’nin farklı bölgelerinde çok sayıda marka, üye işyeri ve elektrik dağıtım şirketiyle de güçlerini birleştirdiklerini, böylece kullanıcıların diledikleri bankanın kredi kartını fastPay’e tanımlayarak fatura ödemelerinde indirim imkanından yararlanabildiğini belirtirken; bu adımla Türkiye’de finansal kapsayıcılık vizyonuna önemli oranda öncülük ettiklerini ifade etti.
Son olarak Galatasaray Spor Kulübü iş birliğiyle Türkiye’yi ilk kez nakitsiz stadyum konseptiyle tanıştırdıklarını söyleyen Ateş, “Türk sporunun ana finansörü olan futbolu ve dolayısıyla tüm alt branşları desteklemeyi 20 yıldır sosyal sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Bu proje vesilesiyle ilerleyen dönemde diğer kulüplerimizin de dahil olmasıyla, futbolda dijital ekosistemi inşa etmemize olanak sağlayacak bir yolun ilk taşlarını dizmiş, aynı zamanda taraftarlar için Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde akıllı, hızlı ve kaliteli bir alışveriş deneyimi yaratmış olduk” dedi.
Çiftçiye köy köy sağlık, finans ve yetiştiricilik eğitimi
Dijital alandaki faaliyetlerinin yanı sıra milli mesele olarak ele aldığı tarımda 1.2 milyonu aşan üreticiye sağladığı 13 milyar liralık finansman ve yüzde 44 pazar payıyla özel bankalar arasındaki liderliğini sürdüren DenizBank, ilk çeyrekte bu alandaki faaliyetlerini de hız kesmeden devam ettirdi.
DenizBank, Anadolu’nun en uç noktalarında açılan tarım şubelerinin yanı sıra yine aynı alanda tamamlayıcı bir girişim olarak, AXA Sigorta ve Önder Çiftçi Projesi’nin katılım ve destekleriyle, İstanbul ve Tekirdağ’ın köylerine Mobil Tırı ile ulaşarak çiftçiye ilk elden sağlık, finans ve yetiştiricilik eğitimleri vermeye başladı. Ateş “Çiftçinin Yüzü Gülsün Diye” mottosuyla başladıkları projeye ilişkin olarak; “Dünyada tarımın başladığı topraklar üzerindeyiz. Bu bereketi bilgiyle ve teknolojiyle beslemeyi, Türkiye’nin her yerindeki üreticimizin hayatına temas etmeyi 17 yıldır önceliğimiz olarak görüyoruz. Etkinlik kapsamında ilk etapta Trakya’da beş ilçe ve dokuz köyde dokuz bin çiftçimize ulaşacak, devamında ise İzmir, Aydın ve Manisa’da üreticilerle buluşacağız. DenizBank var oldukça, çiftçimizin işine değer katmak ve sektöre nitelikli finansal hizmet sunmak ülkemize karşı ödevimiz ve sosyal sorumluluğumuz olmaya devam edecek” dedi. (Fotoğraflı)

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