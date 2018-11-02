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DenizBank’ın ekonomiye katkısı ilk 9 ayda 213 milyar lira 

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 10:42 | Son Güncelleme

 DenizBank, 2018 yılının ilk dokuz ayında, 81 ile ve yurtdışına yayılan 761 şubede, 14 bine yakın çalışan ile ekonomiye katkı sağlamaya devam ederek aktiflerini 213 milyar liraya ulaştı.  DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, pazardaki güçlü konumlarını korudukları bu dönemde bankanın net kârının 1.708 milyar lira olarak gerçekleştiğini açıkladı.  Ateş, mevduatını geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 36 artırarak 146 milyar liraya, toplam kredilerini geçen yılın sonuna göre yüzde 31 artışla 151 milyar liraya, müşteri sayısını ise 12.4 milyon kişiye ulaştırdığını söyledi.  Ateş, Mayıs ayı içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük ikinci büyük bankası olan, Dubai merkezli Emirates NBD ile kıta Avrupası’nın en büyük bankalarından Sberbank arasında DenizBank’ın  yüzde  99.5'lik hissesinin devri konusunda anlaşma imzalandığını, devir işlemi için ise Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avusturya ile DenizBank’ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşları nezdinde onay sürecinin devam ettiğini belirtti ve şöyle devam etti:  “Tarım, ekonomik ve sosyal boyutuyla, 2002 yılından bu yana ülkemizin sürdürülebilir geleceği açısından milli mesele yaklaşımıyla ele aldığımız bir alan.   “Bugün 1 milyona ulaşan çiftçi müşterimiz, 14 milyar lira yaklaşan tarım kredimiz ve özel bankalar arasında yüzde 42’lik pazar payımız ile çiftçilerimizin daha konforlu koşullarda, verimli üretim yapabilmeleri, finansal kaynaklara rahat erişebilmeleri için çalışıyoruz.   “Tarımın finansmanında bir inovasyon niteliği taşıyan Üretici Kart’ımız bugün 580 bin çiftçiye destek oluyor.   “Tarım Zirvesi gibi paylaşım platformlarında, sektöre sağladığımız bu faydayı, üreticilerin sorunlarını ilk ağızdan dinleyerek pekiştirme fırsatı buluyoruz.   “Aynı zamanda, teknolojiye dayalı verimliliği artıracak yeni fayda modelimiz Deniz’den Toprağa’yı da çiftçilerimize anlatıp deneyimletebiliyoruz.

DenizBank’ın ekonomiye katkısı ilk 9 ayda 213 milyar lira 

İstanbul, 2 Kasım (DHA) - DenizBank, 2018 yılının ilk dokuz ayında, 81 ile ve yurtdışına yayılan 761 şubede, 14 bine yakın çalışan ile ekonomiye katkı sağlamaya devam ederek aktiflerini 213 milyar liraya ulaştı.
DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, pazardaki güçlü konumlarını korudukları bu dönemde bankanın net kârının 1.708 milyar lira olarak gerçekleştiğini açıkladı.
Ateş, mevduatını geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 36 artırarak 146 milyar liraya, toplam kredilerini geçen yılın sonuna göre yüzde 31 artışla 151 milyar liraya, müşteri sayısını ise 12.4 milyon kişiye ulaştırdığını söyledi.
Ateş, Mayıs ayı içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük ikinci büyük bankası olan, Dubai merkezli Emirates NBD ile kıta Avrupası’nın en büyük bankalarından Sberbank arasında DenizBank’ın yüzde 99.5'lik hissesinin devri konusunda anlaşma imzalandığını, devir işlemi için ise Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avusturya ile DenizBank’ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşları nezdinde onay sürecinin devam ettiğini belirtti ve şöyle devam etti:
“Tarım, ekonomik ve sosyal boyutuyla, 2002 yılından bu yana ülkemizin sürdürülebilir geleceği açısından milli mesele yaklaşımıyla ele aldığımız bir alan.
“Bugün 1 milyona ulaşan çiftçi müşterimiz, 14 milyar lira yaklaşan tarım kredimiz ve özel bankalar arasında yüzde 42’lik pazar payımız ile çiftçilerimizin daha konforlu koşullarda, verimli üretim yapabilmeleri, finansal kaynaklara rahat erişebilmeleri için çalışıyoruz.
“Tarımın finansmanında bir inovasyon niteliği taşıyan Üretici Kart’ımız bugün 580 bin çiftçiye destek oluyor.
“Tarım Zirvesi gibi paylaşım platformlarında, sektöre sağladığımız bu faydayı, üreticilerin sorunlarını ilk ağızdan dinleyerek pekiştirme fırsatı buluyoruz.
“Aynı zamanda, teknolojiye dayalı verimliliği artıracak yeni fayda modelimiz Deniz’den Toprağa’yı da çiftçilerimize anlatıp deneyimletebiliyoruz. Üreticimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz.
“Gelirini akıllıca finanse edip, kendi ayakları üzerinde duran ve ekonomiye üretken şekilde katılım sağlayan bireyler yetiştirmek, uzun vadede ülke ekonomisine sağlanacak katkının temelini hazırlıyor.
“Gençlere yatırımın geleceğimize yatırım olduğu inancı ile bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz.” (Fotoğraflı)

DenizBank’ın ekonomiye katkısı ilk 9 ayda 213 milyar lira

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