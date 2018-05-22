FİNANS

Denizbank'ın Emirates NBD'ye satılması

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 10:18 | Son Güncelleme

Sberbank'ın sahip olduğu Denizbank'ın hisselerinin yüzde 99,85'i Emirates NBD'ye 14,6 milyar liraya satıldı

İSTANBUL (AA) - Denizbank AŞ'nin, Sberbank'a ait hisselerinin Emirates NBD'ye 14,6 milyar liraya satıldığı bildirildi.

Sberbank'ın hisse satışına ilişkin yaptığı açıklama, Denizbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

Şirketin KAP'ta yayımlanan açıklamasında, "Sberbank'ın sahip olduğu Denizbank AŞ'nin hisselerinin yüzde 99,85'inin Emirates NBD'ye satışı konusunda kesin sözleşme imzalanmıştır. İşlemin tamamlanmasıyla birlikte Sberbank'ın Denizbank'taki hissedarlığı sona erecektir." ifadeleri kullanıldı.

İmzalanan sözleşme doğrultusunda, yüzde 99,85'lik hissenin satış fiyatının Denizbank'ın 31 Ekim 2017 itibarıyla sahip olduğu konsolide özkaynak büyüklüğüne dayalı olarak, fiyat sabitleme mekanizmasıyla birlikte 14 milyar 609 milyon lira olarak belirlendiği kaydedilen açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Söz konusu tutara ek olarak, Emirates NBD, 31 Ekim 2017 ile işlemin kapanış tarihi arasındaki dönem için devir bedeli üzerinden Sberbank'a faiz ödeyecektir. Denizbank'ın 31 Ekim 2017'den işlemin kapanış tarihine kadar sürecek dönemde elde ettiği kar Emirates NBD'nin hesabına yazılacaktır. Devir işleminin bir parçası olarak işlemin kapanışı ile birlikte Emirates NBD, geçmişte Sberbank tarafından Denizbank'a verilmiş olan sermaye benzeri kredilerin sahipliğini de üstlenecektir. İşlemin kapanışı, Türkiye, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ve Denizbank'ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşlarının onayına tabidir. İşlemin 2018 yılı içinde tamamlanması beklenmektedir."

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denizbank Emirates NBD Kamuyu Aydınlatma Platformu KAP sberbank

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