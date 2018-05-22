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DenizBank'ta isim ve yönetim değişmeyecek

FİNANS HABERLERİ  | 22.05.2018 14:30 | Son Güncelleme

DenizBank Genel Müdürü Ateş: - "DenizBank bu ülkenin değeridir. Dolayısıyla satış işlemi bankacılık sektörü ve DenizBank açısından değil, Türkiye açısından önemli bir hadisedir" - "Hem ismimiz hem yönetimimiz iş başında. DenizBank ismi de kalacak. Yönetimin iş başında kalması da hisse alım sözleşmesinde alıcı tarafın bir talebiydi. Emirates NBD'nin Sberbank'tan talep ettiği konulardan biri de yönetimin kalmasıydı." - "Satış sürecinde henüz hissedar alım sözleşmesi imzalandı, düzenleyici mercilerin onayı alınmadı. Onayların alınmasına müteakip satış tamamlanacak" - "Türkiye'de herkes ne yazık ki bir kur, bir de faize odaklanıyor. Bu nedenle de başarılan işin büyüklüğü ve önemi maalesef atlanıyor. Son dönemde, sermaye piyasalarına bir sürü firma girdi ve geri çıktı. Son dönemde çok milyar dolarlı bir işlem dünyada olmuş değil"

İSTANBUL (AA) - MURAT BİRİNCİ/BELGİN YAKIŞAN MUTLU - DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, DenizBank'ın satışının Türkiye açısından önemli bir hadise olduğunu belirterek, "Hem ismimiz hem yönetimimiz iş başında. DenizBank ismi de kalacak. Yönetimin iş başında kalması da hisse alım sözleşmesinde alıcı tarafın bir talebiydi. Emirates NBD'nin Sberbank'tan talep ettiği konulardan biri de yönetimin kalmasıydı." dedi.

Ateş, Sberbank'ın DenizBank'ın yüzde 99,85'lik hissesini Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük bankası Emirates NBD'ye satılmasına ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Satış sürecinde henüz hissedar alım sözleşmesi imzalandığına dikkati çeken Ateş, düzenleyici mercilerin onayının alınmadığını, onayların alınmasını müteakip satışın tamamlanacağını vurguladı.

Ateş, DenizBank'ın operasyonlarını yürüttüğü 5 ayrı ülkedeki 7 ayrı kamu otoritesinden onay alınacağını aktararak, "Satış işlemi Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Rekabet Kurumu onaylarına tabi. Her yerde bankası olan bir kurum olduğumuz için; Avusturya'da FMA, Moskova'da Rusya Merkez Bankası'nın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde Dubai Merkez Bankası'nın da onayına tabi. Bir de Bahreyn'den onay alacağız, orada da ayrı operasyonumuz var. Bu onaylar tamamlandıktan sonra satış gerçekleşecek. Bu ne kadar kısa sürede gerçekleşirse hepimiz açısından daha iyi." diye konuştu.

DenizBank'ın satış işleminin sadece bankacılık sistemi açısından değil, Türkiye için de çok önemli olduğuna işaret eden Ateş, şunları söyledi:

"Son zamanlarda hep olumsuz yorumlar yazan bazı analistler dahi gerçekleşen işlem sonrasında 'vote of confidence' değerlendirmesinde bulundu. Yani Türkiye'ye güven oyu, DenizBank'a ya da bankacılık sektörüne değil. Fiyat konusuna gelince, Türkiye'de herkes ne yazık ki bir kur, bir de faize odaklanıyor. Bu nedenle de başarılan işin büyüklüğü ve önemi maalesef atlanıyor. Son dönemde, sermaye piyasalarına bir sürü firma girdi geri çıktı. Son dönemde çok milyar dolarlı bir işlem dünyada olmuş değil. Buradaki onay sürecinin de kısa olmasını diliyoruz. Çünkü bir tarafta satıcı; kıta Avrupa'sının en büyük, toplam Avrupa'nın da HSBC'den sonra ikinci en büyük bankası. Rusya'nın sahip olduğu bir banka ve ülke merkez bankasının yüzde 51 hissesi var. Alıcı ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük ikinci büyük bankası."

- "Satışta çarpan 1,17 seviyesinde"

Hakan Ateş, Sberbank Üst Yöneticisi (CEO) Herman Gref'in DenizBank'ın satışına her zaman karşı çıktığını anlatarak, ancak yaptırımların piyasaları çok daralttığı için böyle bir stratejinin belirlenmesinin uygun görüldüğünü söyledi.

Satış işleminde çarpan konusuna da değinen Ateş, şu bilgileri verdi:

"Burada Türkiye'de ilk kez Lock Box (kilitli kutu) sistemi uygulandı. Lock Box sisteminde, şimdiki değer saptanarak, ödenecek faizle gelecekteki değer belirleniyor. Dolayısıyla, satışa konu varlığın belli bir tarih itibarıyla fiyatının dondurulup, kur hareketleri ve üzerindeki faizin, alıcı ile satıcı arasında düzenleyicilerin onayına müteakip kesinleşeceği vadeli satış biçimidir. Burada DenizBank'ın 31 Ekim 2017 itibarıyla özvarlığı donduruldu. Bundan sonraki kar ve zarar gibi bütün riskler alıcı olan Emirates NBD'ye ait.

Biz karlarımızı artırarak, özvarlığımızı 13,7 milyar liraya çıkardık ama hesap 12 milyar 505 milyon liranın üzerinden yapıldı. Bu rakamın üzerine Sberbank ciddi bir faiz alacak Emirates NBD'den. Dolayısıyla bu 12 milyar 505 milyon defter değerine karşı ödenen bedel 14 milyar 609 milyon lira ve bitime kadar geçecek sürede alınacak faizin toplamı kadardır. Dolayısıyla çarpan 1,17'dir."

- "DenizBank ismi kalacak"

Hakan Ateş, DenizBank'ın yüzde 0,15'lik kısmının halka açık olduğuna işaret ederek, "Halka açıklık kısma bakıldığında, bu fiyat hareketlerinin spekülatif olduğunu, aşırı şişme bulunduğunu anlatan SPK'ya bizzat bir mektup yazdım. 'Sadece binde 15 tedavülde olan bir hissenin değeri 3-5 kuruşluk alım-satımla değişebilir. Dolayısıyla bu gösterge değildir' diye bir mektup da ilettim.“ ifadelerini kullandı.

Şu anda Türk bankacılığının fiyat/defter çarpanının 0,70 olduğu bilgisini veren Ateş, DenizBank'ın satış çarpanın 1,17'de gerçekleşmesinin önemini vurguladı.

Ateş, dolar bazında fiyata bakıldığında, sözleşmede kur için tavan ve taban fiyatların belirlendiğini de ifade etti.

"Emirates NBD yönetim anlamında bir değişiklik istiyor mu?" sorusu karşısında da Ateş, "Hem ismimiz hem yönetimimiz iş başında. DenizBank ismi de kalacak. Yönetimin iş başında kalması da hisse alım sözleşmesinde alıcı tarafın bir talebiydi. Emirates NBD'nin Sberbank'tan talep ettiği konulardan biri de yönetimin kalmasıydı." yanıtını verdi.

- "DenizBank açısından değil, Türkiye açısından önemli bir hadise"

Hakan Ateş, DenizBank'ın kurulduğu günden bu yana 4 kez satıldığını anımsatarak, buna rağmen hem ismini hem de yönetimini korumayı başardığını ifade etti.

DenizBank'ın hem alıcı ve hem de satıcıyı mutlu eden bir değer olduğunu vurgulayan Ateş, konuşmasını şöyle tamamladı:

"DenizBank bu ülkenin değeridir. Dolayısıyla satış işlemi bankacılık sektörü ve DenizBank açısından değil, Türkiye açısından önemli bir hadisedir. Bundan bir önceki büyük banka satışına bakıldığında, o süreçte jeopolitik gelişmeler bu kadar hassas değilken, 15 Temmuz hain darbe girişimi gerçekleşmemişken, Türkiye yatırım yapılabilir derecesini kaybetmemişken ve erken seçim de gündemde değilken çarpan 0.93 seviyesinde oluşmuştu. Dolayısıyla mevcut ortamda çarpanın 1,17 olması çok önemli. Bu nedenle de farklı bir başarı olarak değerlendirilmesi lazım."

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Anahtar Kelimeler:
Bankacılık Sektörü denizbank Emirates NBD Hakan Ateş sberbank

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