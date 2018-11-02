DenizBank'tan 1,7 milyar TL net kar

İSTANBUL (AA) - DenizBank, bu yılın 9 ayında 1 milyar 708 milyon lira net dönem karı elde etti.

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, DenizBank'ın finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük beşinci özel bankası olarak, bu yılın dokuz ayında, 81 ile ve yurt dışına yayılan 761 şubede, 14 bine yakın çalışan ile ekonomiye katkı sağlamaya devam ederek aktiflerini 213 milyar TL'ye ulaştırdıklarını belirtti.

Pazardaki güçlü konumlarını korudukları bu dönemde bankanın net kârının 1 milyar 708 milyon TL olarak gerçekleştiğini ifade eden Ateş, temas ettikleri tüm paydaşlar ve Türkiye için değer yaratmak üzere faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini bildirdi.

Ateş, bankanın aynı dönemde konsolide bazda mevduatını geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 36 artırarak 146 milyar TL'ye, toplam kredilerini geçen yılın sonuna göre yüzde 31 artışla 151 milyar TL'ye ve müşteri sayısını ise 12,4 milyon kişiye ulaştırdığını ifade etti.

Mayıs ayı içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük ikinci büyük bankası olan, Dubai merkezli Emirates NBD ile kıta Avrupası'nın en büyük bankalarından Sberbank arasında DenizBank'ın yüzde 99,5'lik hissesinin devri konusunda anlaşma imzalandığını, devir işlemi için ise Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avusturya ile DenizBank'ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşları nezdinde onay sürecinin devam ettiğini kaydetti.