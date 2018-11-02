FİNANS

DenizBank'tan 1,7 milyar TL net kar

FİNANS HABERLERİ  | 02.11.2018 10:40 | Son Güncelleme

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş: - "Ekonomiye katkı sağlamaya devam ederek aktiflerimizi 213 milyar TL'ye ulaştırdık. Pazardaki güçlü konumumuzu koruduğumuz bu dönemde net kârımız 1 milyar 708 milyon TL olarak gerçekleşti" - "Bugün 1 milyona ulaşan çiftçi müşterimiz, 14 milyar TL'ye yaklaşan tarım kredimiz ve özel bankalar arasında yüzde 42'lik pazar payımız ile çiftçilerimizin daha konforlu koşullarda, verimli üretim yapabilmeleri, finansal kaynaklara rahat erişebilmeleri için çalışıyoruz"

İSTANBUL (AA) - DenizBank, bu yılın 9 ayında 1 milyar 708 milyon lira net dönem karı elde etti.

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Hakan Ateş, DenizBank'ın finansal sonuçlarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin en büyük beşinci özel bankası olarak, bu yılın dokuz ayında, 81 ile ve yurt dışına yayılan 761 şubede, 14 bine yakın çalışan ile ekonomiye katkı sağlamaya devam ederek aktiflerini 213 milyar TL'ye ulaştırdıklarını belirtti.

Pazardaki güçlü konumlarını korudukları bu dönemde bankanın net kârının 1 milyar 708 milyon TL olarak gerçekleştiğini ifade eden Ateş, temas ettikleri tüm paydaşlar ve Türkiye için değer yaratmak üzere faaliyetlerini yoğun şekilde sürdürdüklerini bildirdi.

Ateş, bankanın aynı dönemde konsolide bazda mevduatını geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 36 artırarak 146 milyar TL'ye, toplam kredilerini geçen yılın sonuna göre yüzde 31 artışla 151 milyar TL'ye ve müşteri sayısını ise 12,4 milyon kişiye ulaştırdığını ifade etti.

Mayıs ayı içerisinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin en büyük ikinci büyük bankası olan, Dubai merkezli Emirates NBD ile kıta Avrupası'nın en büyük bankalarından Sberbank arasında DenizBank'ın yüzde 99,5'lik hissesinin devri konusunda anlaşma imzalandığını, devir işlemi için ise Türkiye, Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Avusturya ile DenizBank'ın faaliyet gösterdiği diğer ülkelerin düzenleyici kuruluşları nezdinde onay sürecinin devam ettiğini kaydetti.

Ateş, geçiş sürecinde müşterilerine en iyi hizmeti sunmak üzere çalışmaya devam ettiklerini vurguladı.

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- "Üretici kartımız bugün 580 bin çiftçiye destek oluyor"

Hakan Ateş, kurulduğu günden bu yana faaliyetleri aracılığıyla Türkiye ekonomisine katkıyı hedefleyen, bu bağlamda milli mesele olarak gördüğü tarım sektörünü 16 yıldır en fazla destekleyen özel banka konumunda bulunan DenizBank'ın kısa süre içerisinde Aydın, Kars, Antalya ve Edirne'de düzenlediği Tarım Zirveleri'nin beşincisini ekim ayında, tarımsal üretimde Türkiye'nin en önemli merkezlerinden Diyarbakır'da gerçekleştirdiğini anımsattı.

İlerleyen dönemde Türkiye'nin yedi bölgesine yayılacak zirvelerin, sahada çiftçilerin sorunları dinlemek ve çözüm önerilerini masaya yatırmak adına önem arz ettiğini belirten Ateş, şunları kaydetti:

"Tarım, ekonomik ve sosyal boyutuyla, 2002 yılından bu yana ülkemizin sürdürülebilir geleceği açısından milli mesele yaklaşımıyla ele aldığımız bir alan. Bugün 1 milyona ulaşan çiftçi müşterimiz, 14 milyar TL'ye yaklaşan tarım kredimiz ve özel bankalar arasında yüzde 42'lik pazar payımız ile çiftçilerimizin daha konforlu koşullarda, verimli üretim yapabilmeleri, finansal kaynaklara rahat erişebilmeleri için çalışıyoruz. Tarımın finansmanında bir inovasyon niteliği taşıyan üretici kartımız bugün 580 bin çiftçiye destek oluyor. Tarım Zirvesi gibi paylaşım platformlarında, sektöre sağladığımız bu faydayı, üreticilerin sorunlarını ilk ağızdan dinleyerek pekiştirme fırsatı buluyoruz. Aynı zamanda, teknolojiye dayalı verimliliği artıracak yeni fayda modelimiz 'Deniz'den Toprağa'yı da çiftçilerimize anlatıp deneyimletebiliyoruz. Üreticimiz ve ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz."

- "10 bin öğrenciye finansal okuryazarlık öğretildi"

Hakan Ateş, Türkiye'nin geleceğine hizmet etme vizyonu kapsamında, gençlerde finansal bilinç ve tasarruf alışkanlığının gelişmesi konusunda da çalışmalar yürüten DenizBank'ın, Foder tarafından lise ve üniversite öğrencilerine finansal okuryazarlık kazandırmak üzere tasarlanan Parayön projesinin, bankacılık eğitimlerini kapsayan Parametre modülüne destek verdiklerini belirtti.

Söz konusu işbirliği ile 3 ayda 16-25 yaş grubundan 10 bin öğrenciye ulaştıklarını ve Türkiye gibi genç nüfuslu bir ülkede bu sayıda gencin bankacılık konusunda erken yaşta eğitilmesinin mutluluk verici olduğunu aktran Ateş, "Gelirini akıllıca finanse edip, kendi ayakları üzerinde duran ve ekonomiye üretken şekilde katılım sağlayan bireyler yetiştirmek, uzun vadede ülke ekonomisine sağlanacak katkının temelini hazırlıyor. Gençlere yatırımın geleceğimize yatırım olduğu inancı ile bu yöndeki çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

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- "Kültür mirasını gelecek kuşaklara aktarmayı hedefliyoruz"

Ateş, toplumu nitelikli sanat ile buluşturarak kültür mirasını gelecek kuşaklara aktarma hedefine de önem verdiklerini belirtti. Banka olarak 2018-2019 sezonunda İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası DenizBank Konserleri'ne desteğini sürdürdüklerini ifade eden Ateş, DenizBank ayrıca bu yıl 4.'sü düzenlenen, dokuz farklı ülkeden kukla tiyatrolarını ağırlayan Uluslararası Ankara Kukla Festivali'nin ve polisiyenin önde gelen isimleri ile polisiye okurlarını bir araya getiren Kara Hafta'nın dördüncüsünün de destekçiliğini üstlendiğini bildirdi.

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denizbank Hakan Ateş

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